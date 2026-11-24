El Gobierno de Río Negro encabezó en General Roca la apertura de sobres para las obras de puesta a punto de cinco estaciones del Tren del Valle.

Avanza la recuperación del Tren del Valle: qué cambiará en las estaciones de Cipolletti y el Alto Valle.

El Gobierno de Río Negro abrió en General Roca las ofertas para renovar cinco estaciones del Tren Patagónico del Valle y construir un nuevo acceso en la Facultad de Medicina de Cipolletti. Con un presupuesto oficial de $1.781 millones , la iniciativa impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck forma parte de un rumbo que busca recuperar el ferrocarril y preparar al Alto Valle para su crecimiento futuro.

La apertura completó, junto con la firma de los contratos para las rutas nacionales 22 y 151, una jornada histórica para la conectividad provincial. "Estamos empezando a generar un sistema de conexión ferroviaria, vial, municipal y provincial ambicioso. Lo que queremos es que la movilidad urbana esté en la agenda de todos nosotros", afirmó Weretilneck, al destacar la importancia de avanzar en una planificación integral para mejorar los traslados en la región.

LEG Servicios SAS: $2.122.739.465

$2.122.739.465 Pose SA: $2.811.890.273

$2.811.890.273 Roque Mocciola SA: $2.918.878.337

$2.918.878.337 Induvia: no se abrió oferta, debido a la falta de un certificado. Sin embargo, la empresa se presentó y cumplió con la instancia de presentación técnica.

no se abrió oferta, debido a la falta de un certificado. Sin embargo, la empresa se presentó y cumplió con la instancia de presentación técnica. Cepiem SRL: $1.754.728.163

Las obras alcanzarán las estaciones de Cipolletti, Fernández Oro, Allen, J.J. Gómez y General Roca, además de incorporar un nuevo acceso próximo a la Facultad de Medicina de Cipolletti. Los trabajos contemplan la construcción y adecuación de andenes, rampas, accesos peatonales, refugios cubiertos, barandas, iluminación y señalización, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y comodidad para los pasajeros.

En General Roca se ampliará y adecuará el andén y sus accesos; en J.J. Gómez se realizarán mejoras en el refugio, la señalización, la iluminación y los pasos peatonales. En Allen se intervendrá el andén, el refugio y las condiciones de seguridad, mientras que en Fernández Oro se mejorarán los accesos, el refugio y los cerramientos. En Cipolletti se trabajará sobre los andenes, los cruces y las rampas, además de construir el nuevo acceso para estudiantes y usuarios de la Facultad de Medicina.

El plazo previsto para la ejecución de las obras civiles es de 90 días.

Estas intervenciones forman parte de la preparación de la primera etapa del servicio ferroviario, que conectará General Roca con Plottier.

Un servicio pensado para estudiantes y trabajadores

Durante su discurso, Weretilneck destacó el impacto que tendrá la recuperación del tren en la movilidad cotidiana de quienes estudian y trabajan en el Alto Valle. “Si hay hoy un sector de los habitantes de Río Negro que está padeciendo los problemas de movilidad que tenemos, son nuestros estudiantes. Fundamentalmente los universitarios, que pierden mucho tiempo, arriesgan su vida todos los días y les cuesta muchísimo dinero trasladarse”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el tren permitirá ofrecer una alternativa de transporte más accesible y segura para quienes deben trasladarse diariamente entre las distintas localidades de la región. El servicio también busca mejorar las conexiones con los centros educativos, laborales y de salud.

“Necesitamos que sea un tren que le sirva a la gente y, para que le sirva a la gente, tiene que ser puntual. Si alguien va a trabajar, no puede llegar tarde; si tiene un turno médico, no puede perderlo; y si tiene que rendir un examen, no puede llegar tarde después de haber estudiado un mes”, expresó el Gobernador.