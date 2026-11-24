Las jornadas de cierre se realizaron durante la última semana en Cipolletti, Allen, Cervantes y Las Grutas, con propuestas orientadas al empleo y los emprendimientos.

"Capacitarte" cerró el año con más de 900 egresados en Cipolletti, Allen, Cervantes y Las Grutas

Más de 900 vecinos de Río Negro recibieron sus certificados tras completar las instancias de formación de Capacitarte , el programa provincial impulsado por el Gobierno que encabeza Alberto Weretilneck para ampliar las herramientas laborales y acompañar proyectos locales. Las actividades de cierre se desarrollaron durante la última semana en Cipolletti, Allen, Cervantes y Las Grutas .

En Cipolletti se concentró la mayor convocatoria, con 400 alumnos que participaron de 31 talleres. Aquí la propuesta de capacitaciones en Cipolletti abarcó tanto oficios tradicionales como nuevas áreas vinculadas a la tecnología y los servicios. Las instituciones participantes y sus talleres fueron:

En Allen , 150 estudiantes finalizaron 11 propuestas de formación. En tanto, en Cervantes fueron 130 las personas que formaron parte de 10 talleres . Una vecina que asistió a las clases de Tapicería y Marroquinería contó que los saberes adquiridos tuvieron salida rápida: "Hice el taller de Tapicería y me encantó. Apenas arranqué, unos conocidos se enteraron y me trajeron trabajitos enseguida". Además, señaló que a partir de Marroquinería logró confeccionar bolsos para jinetes y comercializar parte de su producción.

Por su parte, en Las Grutas, 237 vecinos completaron 16 talleres. Ayelén, quien se capacitó para trabajar en hoteles y restaurantes, puso el foco en el movimiento turístico de la zona: "Estoy sumamente feliz. Esto también es un empujón para poder trabajar. San Antonio y Las Grutas se destacan mucho por ser lugares turísticos y de trabajo. Son puertas que nosotros también podemos aprovechar en temporada y después de temporada".

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la iniciativa busca acercar oficios y herramientas prácticas a distintas localidades rionegrinas, con el objetivo de fortalecer la empleabilidad y el desarrollo de emprendimientos en el mar y el valle.

Sobre el programa

“Capacitarte” está articulado por el Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro y tiene como objetivo acercar herramientas de capacitación en oficios a distintas localidades de la provincia, promoviendo el aprendizaje, el desarrollo personal y la ampliación de las oportunidades laborales.

En esta edición, la iniciativa llegó a 40 localidades rionegrinas y busca garantizar el acceso a propuestas de formación en distintos puntos del territorio, acercando conocimientos y herramientas que permitan a las personas desarrollar sus capacidades y avanzar en sus proyectos personales y laborales.