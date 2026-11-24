"Capacitarte" cerró el año con más de 900 egresados en Cipolletti, Allen, Cervantes y Las Grutas
Las jornadas de cierre se realizaron durante la última semana en Cipolletti, Allen, Cervantes y Las Grutas, con propuestas orientadas al empleo y los emprendimientos.
Más de 900 vecinos de Río Negro recibieron sus certificados tras completar las instancias de formación de Capacitarte, el programa provincial impulsado por el Gobierno que encabeza Alberto Weretilneck para ampliar las herramientas laborales y acompañar proyectos locales. Las actividades de cierre se desarrollaron durante la última semana en Cipolletti, Allen, Cervantes y Las Grutas.
En Cipolletti se concentró la mayor convocatoria, con 400 alumnos que participaron de 31 talleres. Aquí la propuesta de capacitaciones en Cipolletti abarcó tanto oficios tradicionales como nuevas áreas vinculadas a la tecnología y los servicios. Las instituciones participantes y sus talleres fueron:
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- ADEI: panificación, cocina y repostería.
- Apasido: sublimación y panificación.
- Fundación Alas del Alma: construcción de elementos de percusión, maestranza y panificación.
- Municipalidad: confección de indumentaria, competencias digitales básicas, estufas rusas, corte y confección, electricidad básica, marketing para emprendedores, herrería, mucama profesional de hotel, pintor de obra, plomería, soldadura, streaming y tapicería.
En Allen, 150 estudiantes finalizaron 11 propuestas de formación. En tanto, en Cervantes fueron 130 las personas que formaron parte de 10 talleres. Una vecina que asistió a las clases de Tapicería y Marroquinería contó que los saberes adquiridos tuvieron salida rápida: "Hice el taller de Tapicería y me encantó. Apenas arranqué, unos conocidos se enteraron y me trajeron trabajitos enseguida". Además, señaló que a partir de Marroquinería logró confeccionar bolsos para jinetes y comercializar parte de su producción.
Por su parte, en Las Grutas, 237 vecinos completaron 16 talleres. Ayelén, quien se capacitó para trabajar en hoteles y restaurantes, puso el foco en el movimiento turístico de la zona: "Estoy sumamente feliz. Esto también es un empujón para poder trabajar. San Antonio y Las Grutas se destacan mucho por ser lugares turísticos y de trabajo. Son puertas que nosotros también podemos aprovechar en temporada y después de temporada".
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la iniciativa busca acercar oficios y herramientas prácticas a distintas localidades rionegrinas, con el objetivo de fortalecer la empleabilidad y el desarrollo de emprendimientos en el mar y el valle.
Sobre el programa
“Capacitarte” está articulado por el Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro y tiene como objetivo acercar herramientas de capacitación en oficios a distintas localidades de la provincia, promoviendo el aprendizaje, el desarrollo personal y la ampliación de las oportunidades laborales.
En esta edición, la iniciativa llegó a 40 localidades rionegrinas y busca garantizar el acceso a propuestas de formación en distintos puntos del territorio, acercando conocimientos y herramientas que permitan a las personas desarrollar sus capacidades y avanzar en sus proyectos personales y laborales.
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