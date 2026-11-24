Mario la tuvo toda la noche en su hogar y este martes otra vecina le dará refugio provisorio. El detalle para identificarla fácil.

Aquella expresión "se le escapó la tortuga " que popularizó Diego Maradona cobra vigencia con este caso cipoleño... Un vecino llamado Mario se topó con una tortuga de gran tamaño mientras caminaba por la vía pública a la altura de Miguel Muñoz 440 de nuestra ciudad . El hombre decidió resguardarla para evitar que sufriera un accidente y este martes la trasladará a un hogar de tránsito mientras intenta dar con su familia original.

El episodio ocurrió el lunes por la noche, cuando el hombre finalizaba una jornada laboral en su centro de estética y escuela de cosmetología. Al salir a guardar su vehículo y cerrar el portón, advirtió la presencia del animal desplazándose solo por la vereda.

"La rescaté por los peligros, la podía pisar un auto o un perro la podía morder. Toqué timbres en casa de diferentes vecinos que ya nos conocemos, pregunté y nadie sabía", relató el comerciante.

Ante la incertidumbre en la cuadra, intentó comunicarse con el área de Fauna, pero al no obtener atención telefónica optó por llevarla a su domicilio particular para mantenerla a salvo.

Un refugio seguro mientras aparecen sus dueños

Durante su estadía en la vivienda de Mario, el reptil exploró todos los ambientes interiores -desde la cocina hasta las habitaciones-, ya que el vecino prefirió no dejarla en el exterior por cuestiones de seguridad. Aunque le ofrecieron lechuga y agua, apenas bebió un poco y rechazó el alimento.

"Se portó excelente, solo que la verdad no conocemos mucho de tortugas y que esté encerrada en casa es una tortura para un animal así", explicó el rescatista, quien remarcó que el ejemplar es grande y presenta una cicatriz en su caparazón como seña particular.

Tras difundir el hallazgo, Mario recibió numerosos mensajes de personas interesadas en quedarse con el animal, pero decidió desestimarlos al notar que no ofrecían garantías serias.

Finalmente, aceptó la ayuda de una joven que demostró tener experiencia previa y contar con un patio adecuado, donde la tortuga permanecerá de manera provisoria hasta que sus verdaderos dueños la reclamen.

¿A quién se le escapó?