El Municipio de San Antonio Oeste avanza con los preparativos para la próxima temporada de verano en Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este, con una estrategia de promoción orientada principalmente al turismo de cercanía.

Las Grutas se pone a punto para una nueva temporada: conocé valores y propuestas.

De cara al comienzo de la temporada de verano, el municipio de San Antonio Oeste avanza con los preparativos para la próxima temporada de verano en Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este, con una estrategia de promoción orientada principalmente al turismo de cercanía y una agenda de actividades que buscará ampliar la propuesta recreativa durante los meses de mayor movimiento turístico.

En diálogo con LU 19, el secretario de Turismo municipal, Rodolfo Hidalgo , quien realizó un balance del último fin de semana largo de noviembre y anticipó algunas de las expectativas para la temporada estival. Según indicó, durante esos días se alcanzó una ocupación turística cercana al 41%, un registro que consideró positivo teniendo en cuenta que todavía hay establecimientos que se encuentran realizando trabajos de acondicionamiento para el verano.

En este sentido, desde el sector turístico hacen mención a que los números que se manejan en la actualidad están directamente condicionados por el contexto económico nacional e internacional . Por este motivo es obligatorio revisar la estrategia de promoción turística. Entre los factores que inciden en las decisiones de los viajeros mencionó la baja del real brasileño , aunque remarcó que el destino cuenta con un mercado importante de visitantes provenientes de localidades ubicadas a 500 y 600 kilómetros.

En ese segmento aparecen principalmente turistas del Alto Valle de Río Negro, Neuquén y distintos puntos de la Patagonia, además de visitantes de otras provincias.

La intención, explicó, es dejar de concentrar toda la promoción exclusivamente en el verano y fortalecer la propuesta del Golfo San Matías durante los doce meses del año.

La estrategia contempla identificar los mercados con mayor potencial de visitantes y reforzar las acciones en aquellas regiones que históricamente eligen Las Grutas y sus alrededores para escapadas y períodos de descanso.

Estadías más cortas y recorridos por distintos destinos

Uno de los cambios que observa el área de Turismo está relacionado con el comportamiento de los viajeros. Hidalgo explicó que actualmente los visitantes ya no necesariamente permanecen una semana o quince días en un mismo destino, como sucedía años atrás.

En cambio, se registra una tendencia hacia estadías de dos o tres días en diferentes localidades, combinando recorridos por la costa atlántica y la cordillera.

Como ejemplo, mencionó a turistas que llegan a Las Grutas durante un fin de semana y luego continúan viaje hacia Puerto Madryn, Trelew y otros puntos de la Patagonia, para posteriormente trasladarse hacia Bariloche y la región cordillerana.

Este comportamiento obliga a replantear las estrategias de promoción y a comprender que los destinos turísticos también compiten dentro de circuitos regionales que los visitantes organizan durante sus vacaciones.

Para Hidalgo, las escapadas más cortas representan un desafío, pero también una oportunidad para captar visitantes durante diferentes momentos del año, ya que muchos de ellos pueden regresar posteriormente.

Las Grutas registró una ocupación del 70%.

La importancia de verificar los alojamientos para evitar estafas

Uno de los aspectos centrales de la entrevista estuvo relacionado con las reservas de alojamiento y las posibles estafas que se producen a través de las redes sociales.

Hidalgo recomendó a quienes estén organizando sus vacaciones que, antes de realizar una reserva o una transferencia bancaria, se comuniquen con los canales oficiales de la Agencia de Turismo municipal para comprobar que el establecimiento y la persona que ofrece el servicio estén debidamente registrados.

El funcionario advirtió que, con el crecimiento de las operaciones a través de Facebook y otras plataformas digitales, pueden aparecer publicaciones falsas de alquileres que buscan engañar a quienes intentan conseguir alojamiento.

En ese contexto, precisó que el registro turístico municipal cuenta con aproximadamente 700 complejos y unas 24.000 plazas disponibles.

Por ese motivo, insistió en la importancia de tomarse unos minutos para verificar la información antes de efectuar cualquier pago. La recomendación apunta especialmente a evitar transferencias a cuentas de personas cuya identidad o vinculación con el establecimiento no haya sido confirmada por los organismos oficiales.

Las Grutas espera a los turistas con muchas incógnitas.

Los alojamientos tendrían aumentos de entre el 20% y el 30%

En cuanto a los valores para la próxima temporada, Hidalgo indicó que, de acuerdo con conversaciones mantenidas con la Asociación Civil de Propietarios de Casas y Departamentos, los incrementos previstos en los alojamientos se ubicarían entre un 20% y un 30% en comparación con el verano anterior.

No obstante, aclaró que algunos prestadores también trabajan con promociones y distintas alternativas de pago, por lo que recomendó consultar directamente con cada establecimiento para conocer los valores finales, las condiciones de contratación y los posibles descuentos.

El funcionario no precisó un valor promedio de alquiler, aunque destacó que la oferta contempla diferentes alternativas para los visitantes.

Carnaval y el Eclipse 2027, entre los atractivos del verano

La agenda de actividades también tendrá un lugar importante en la planificación turística. Hidalgo adelantó que febrero contará con propuestas vinculadas al Carnaval y destacó especialmente la preparación de los eventos relacionados con el Eclipse 2027.

En ese marco, confirmó que se trabaja en la organización de una competencia de natación en aguas abiertas denominada Open Water Eclipse 2027, que formará parte de las actividades previstas alrededor del fenómeno astronómico.

Además, anticipó que el municipio prepara propuestas especiales para las vísperas de Navidad y Año Nuevo, aunque aclaró que todavía restan definiciones antes de realizar el anuncio oficial.

Finalmente, Hidalgo convocó a turistas de distintos puntos del país a elegir Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este para disfrutar de sus playas, servicios gastronómicos y atractivos naturales.

La expectativa municipal está puesta en consolidar una temporada con movimiento turístico, pero también en fortalecer una política de promoción que permita posicionar al Golfo San Matías como un destino para visitar durante todo el año y no solamente durante los meses de verano.