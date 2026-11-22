Una de las madres se hizo cargo de los daños y prometió desembolsar poco más de $90 mil. La otra no asistió a una audiencia judicial y la condenaron a pagar $906.000.

Una Motomel 250 sufrió daños en la escuela de Catriel, y la madre del dueño denunció a dos alumnos de la misma escuela. El caso llegó a la Justicia de Paz.

Una vecina de Catriel denunció que dos alumnos del CET 7 -Centro de Educación Técnica- dañaron la moto de su hijo, que asiste al mismo establecimiento educativo. La presentación la realizó el último jueves 19 en el Juzgado de Paz local, y reclamó que las madres de los acusados le paguen los arreglos, en el marco de una demanda de menor cuantía. Afirmó que los hechos se registraron el 27 de agosto último en las instalaciones del colegio, ubicado en la zona céntrica de la ciudad.

Según describió, los autores del hecho provocaron daños en el rodado -una Motomel Skua de 250 cc color blanco- con un perjuicio estimado en 1 millón de pesos en concepto de repuestos y mano de obras para efectuar las reparaciones. También aclaró que recurrió a “distintas instancias administrativas y jurisdiccionales” para que la parte acusada se hiciera responsable del resarcimiento, pero el pedido no prosperó.

El juez de Paz Daniel Delgado convocó a audiencia de conciliación, a la que concurrió Ivana Vila, la damnificada y Gina Alarcón, una de las demandas, mientras no se presentó Claudia Alarcón (no se precisó si tienen vínculo familiar).

Una mamá reconoció la falta, la otra no se presentó

La señora Gina reconoció la participación de su hijo en el hecho y arribó a un acuerdo con Vila: se comprometió a pagar una “bobina de alta competición”, una bujía y un “caliper de freno delantero original”. En total las piezas suman $93.373, que la mujer debía abonar entre el 1 y el 10 de noviembre.

En tanto que Claudia Alarcón no concurrió ni fundamentó su ausencia, por lo que el funcionario dispuso aplicar el Artículo 700 del Código Procesal Civil y Comercial. Esa norma define que “la incomparecencia injustificada de la parte demandada habilita a tener por ciertos los hechos invocados por la actora, salvo prueba en contrario o circunstancias que desvirtúen su verosimilitud, sin perjuicio de la valoración integral del material probatorio incorporado a la causa”.

Por tal motivo Delgado la condenó pagarle a la demandante $906.627, monto remanente del millón de pesos reclamado por Vila, menos los $93.373 acordados por Gina. De esa suma $606.627 corresponde a los repuestos restantes y $300.000 para la mano de obra y servicio mecánico.

Intervención de las autoridades educativas

El juez de Paz de Catriel también le dio intervención a las autoridades educativas a raíz del conflicto desatado. Por un lado mantuvo una audiencia con César Rosales, Supervisor de Educación Secundaria, a quien le informó la gestión realizada y las “estrategias desarrolladas en el ámbito escolar a raíz de la situación ocurrida”.

En el mismo marco consensuó con el docente que desde el ámbito escolar contribuyan con el desarrollo del acuerdo alcanzado y generar “una instancia reparadora donde los estudiantes, acompañados de algún docente puedan realizar las reparaciones de la motocicleta, una vez que las partes demandadas realicen la compra de los repuestos”.

Convinieron que los arreglos que se podrían realizar en el establecimiento educativo, como la reposición de los plásticos de la moto, exceptuando los que impliquen alguna cuestión mecánica mayor.

También se reunió con el director del colegio, Roberto Lescano, quien brindó declaración testimonial, aporte que se incorporó como prueba, junto con la denuncia de Vila y una serie de fotografías que certificaron los daños ocasionados en la moto.

Al momento de resolver, el magistrado dispuso homologar los términos del acuerdo alcanzado con Gina Alarcón y condenar a Claudia a Alarcón los $906.627. Para ese fin, dispuso la apertura de una cuenta judicial en el banco Patagonia, donde deberá depositar el dinero.