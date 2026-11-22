Cada vez falta menos para el gran festival que este año se realizará en Villa Regina. Una celebración que en los últimos tiempos organizó General Roca y ahora vuelve a su sede original.

La Fiesta de la Sidra promete convocar a una multitud.

Villa Regina recupera una histórica fiesta y se prepara para celebrar a lo grande. El próximo sábado 5 y domingo 6 de diciembre , la localidad del Alto Valle celebrará una nueva edición de la Fiesta de la Sidra , un evento que busca reivindicar la identidad frutícola de la zona y que ya confirmó el cierre estelar de Banda XXI para la jornada del domingo.

El intendente Luis Albrieu destacó que el objetivo principal de esta convocatoria es exhibir y poner en valor la actividad económica que identificó a la ciudad durante décadas. Con la participación confirmada de alrededor de 20 establecimientos sidreros , la propuesta apunta tanto a los vecinos de la región como a quienes transitan por la Ruta Nacional 22 .

Entre las actividades principales diseñadas para esta edición se destacan:

Recorridos guiados por plantas elaboradoras para conocer de cerca el proceso artesanal e industrial de la sidra.

Clases magistrales de cocina a cargo de chefs de renombre nacional, que tendrán lugar en el Museo de la Sidra .

Degustación y venta directa al público por parte de los productores locales, poniendo en relieve la calidad de las peras y manzanas valletanas.

Espectáculos musicales en vivo, con la presentación confirmada de la reconocida banda de cuarteto Banda XXI el domingo 6 de diciembre.

La alegre Banda XXI llega a la región.

Doble festejo en un contexto regional especial

La recuperación de esta festividad cobra una relevancia particular en el calendario cultural de Río Negro, ya que se concreta en un año en el que la vecina ciudad de General Roca desistió de realizar la celebración por cuestiones económicas. De este modo, Villa Regina asume el rol de anfitriona regional para sostener el encuentro en torno a la industria sidrera.

Además, el evento coincidirá con los festejos por el centenario de la estación de tren de la ciudad, sumando un fuerte componente histórico y patrimonial a un fin de semana que promete convocar a familias y turistas de toda la Patagonia.