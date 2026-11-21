La iniciativa contempla préstamos sin intereses, a devolver en 60 cuotas, destinados a trabajadores de bajos recursos que buscan completar los requisitos previsionales.

Un proyector en la Legislatura de Río Negro busca que personas sin aportes puedan alcanzarlos a través de prestamos.

Un proyecto presentado en la Legislatura de Río Negro busca facilitar el acceso a la jubilación de personas que trabajaron durante décadas, pero no lograron completar los 30 años de aportes previsionales exigidos por el sistema nacional.

La iniciativa fue impulsada por los legisladores Luciano Delgado Sempé y Magdalena Odarda , del bloque Vamos con Todos, quienes proponen que el Estado provincial otorgue préstamos destinados exclusivamente a regularizar períodos de aportes faltantes, siempre que la legislación nacional permita hacerlo.

El mecanismo apunta especialmente a trabajadores de bajos recursos que están próximos a alcanzar la edad jubilatoria y que, debido a empleos informales, temporarios o discontinuos, no cuentan con los años de aportes necesarios para iniciar el trámite previsional.

Entre los principales destinatarios aparecen trabajadores rurales, empleadas domésticas, trabajadores independientes y personas que atravesaron largos períodos de informalidad laboral. Los autores advierten que la falta de aportes registrados no significa necesariamente que esas personas no hayan trabajado.

Estefania Petrella

Cómo funcionarían los créditos para acceder a la jubilación

El proyecto contempla la creación del Programa Provincial de Créditos para la Regularización de Aportes Previsionales y el Acceso a la Jubilación, que sería administrado por Río Negro Fiduciaria S.A., bajo supervisión del Ministerio de Economía.

Los fondos no serían entregados directamente a los solicitantes. En cambio, el dinero se destinaría exclusivamente a cancelar los períodos previsionales faltantes ante el organismo nacional correspondiente, siempre que exista una liquidación oficial y puedan regularizarse legalmente.

Una vez obtenida la jubilación, los beneficiarios comenzarían a devolver el préstamo mediante 60 cuotas mensuales y consecutivas, que serían descontadas directamente de sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Los créditos serían sin intereses compensatorios, aunque el capital se actualizaría mensualmente según el índice RIPTE, vinculado a la evolución de los salarios registrados. Por lo tanto, las cuotas podrían variar durante los cinco años de devolución.

Los requisitos para acceder al beneficio en Río Negro

Uno de los principales requisitos establecidos por la iniciativa es acreditar 20 años de residencia efectiva e ininterrumpida en Río Negro, inmediatamente anteriores a la solicitud. También sería obligatorio demostrar que existen aportes susceptibles de regularización conforme a la normativa nacional.

Los interesados deberían presentar una liquidación oficial del monto necesario y acreditar que carecen de recursos económicos suficientes. Para determinarlo, se realizaría una evaluación socioeconómica sobre ingresos familiares, vivienda, patrimonio y condiciones de vulnerabilidad.

Si la cantidad de solicitudes superara los recursos disponibles, tendrían prioridad quienes atraviesen mayores dificultades económicas. Los límites patrimoniales, los ingresos permitidos y los montos máximos de financiamiento serían establecidos posteriormente mediante la reglamentación.

Un fondo provincial para sostener los préstamos

La propuesta también establece un Fondo Provincial para el Financiamiento de Aportes Previsionales, integrado por recursos presupuestarios, aportes extraordinarios y las cuotas recuperadas. Su carácter rotatorio permitiría utilizar nuevamente el dinero para financiar a otros solicitantes.

Los legisladores consideran que el programa podría reducir la dependencia de determinadas ayudas sociales provinciales, como las contempladas en el Sistema Integral de Protección de la Vejez (SIProVe), y facilitar el acceso a cobertura sanitaria.

La decisión final sobre las jubilaciones dependerá de ANSES

Sin embargo, el otorgamiento del crédito no garantizaría automáticamente una jubilación. La aprobación de cada prestación continuaría dependiendo exclusivamente de ANSES y del cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación previsional nacional.

Además, la implementación del sistema requeriría un convenio entre Río Negro y ANSES para efectuar los descuentos. El proyecto contempla reprogramaciones cuando las cuotas superen los límites legales, sin aplicar cargos financieros adicionales por esa circunstancia.

Para Delgado Sempé y Odarda, la iniciativa busca reconocer a quienes trabajaron durante gran parte de sus vidas, pero llegaron a la vejez sin posibilidades económicas de completar sus aportes y acceder a un ingreso jubilatorio propio.