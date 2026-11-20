Ahora la advertencia es en el límite entre Buenos Aires y Río Negro. En diciembre falleció en Cipolletti un trabajador que había sido mordido en Cutral Co.

Temor en el límite entre Buenos Aires y Río Negro . El área de Zoonosis de la Municipalidad de Carmen de Patagones emitió una advertencia dirigida a toda la comunidad ante el incremento en la presencia de yararás ñatas en distintos puntos del partido. Dado que se trata de una especie venenosa , las autoridades solicitaron extremar las precauciones, especialmente durante las jornadas de calor y alta humedad. La preocupación se extiende a la cercana capital rionegrina, Viedma , y también al Alto Valle y toda la región teniendo en cuenta que en diciembre último falleció en Cipolletti un camionero que había sido mordido por una yarará en Cutral Co .

Según explicaron desde el organismo municipal, la reciente combinación de lluvias, humedad y temperaturas elevadas genera condiciones propicias para el desplazamiento y avistamiento de estos reptiles. Aunque su hábitat habitual corresponde a los ámbitos rurales , también pueden ingresar a patios, terrenos baldíos y espacios con vegetación en zonas urbanas o suburbanas.

Con el objetivo de reducir el riesgo de encuentros accidentales y posibles mordeduras al realizar tareas al aire libre, Zoonosis difundió una serie de recomendaciones clave para los vecinos:

Indumentaria adecuada: Utilizar botas y guantes al trabajar en patios, terrenos y zonas rurales, y evitar caminar descalzo o con calzado abierto en sectores con maleza.

Limpieza de exteriores: Mantener el pasto corto y retirar acumulaciones de leña, chapas y escombros , ya que estos elementos funcionan como refugio para las serpientes.

Visibilidad y mascotas: Iluminar bien el camino durante la noche con ayuda de linternas y mantener a perros y gatos alejados de los reptiles para evitar ataques o mordeduras.

Protocolo de emergencia: qué hacer ante una mordedura

Ante el hallazgo de un ejemplar, la indicación principal es no manipular ni intentar capturar al animal, tanto para prevenir ataques como para evitar riesgos innecesarios.

En caso de sufrir una mordedura, las autoridades sanitarias remarcaron que se debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano para recibir atención médica urgente. Asimismo, advirtieron enfáticamente que no se deben realizar torniquetes, cortes sobre la herida ni intentos de succionar el veneno, ya que estas maniobras resultan contraproducentes y pueden agravar el cuadro clínico.

Bajo la consigna "Cuidémonos entre todos", la comuna de Patagones busca reforzar la prevención en todo el distrito, apelando al mantenimiento de los espacios exteriores y a la rápida actuación ante cualquier emergencia.

El caso de Cipolletti

Miguel Esteban Contreras, el camionero de 44 años que fue mordido por una serpiente yarará en la zona de Cutral Co, falleció en diciembre pasado en Cipolletti. El conductor domiciliado en General Cerri, localidad cercana a Bahía Banca, estuvo internado una semana en grave estado en el sector de Terapia Intensiva del Policlínico Modelo de Cipolletti

El incidente se produjo cuando Contreras detuvo el vehículo que guiaba para descansar. Se bajó y sintió un pinchazo en una de sus piernas, pero no le prestó atención y siguió viaje. Después se acostó a dormir y horas después comenzó a sentirse mal, con fuertes dolores.

El camionero fue asistido por la caminera en Cutral Co y trasladado a Cipolletti.

De todos modos logró llegar hasta un puesto policial, donde pidió ayuda. No obstante sufrió una descompensación y fue trasladado al centro asistencial cipoleño donde lamentablemente una semana después falleció.