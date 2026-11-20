El sistema público provincial garantiza preparados intravenosos a medida para recién nacidos y niños internados en cuatro hospitales de alta complejidad.

Río Negro centralizó la provisión de nutrición parenteral para pacientes de alta complejidad.

El Ministerio de Salud de Río Negro puso en marcha por primera vez un esquema centralizado para garantizar la provisión de nutrición parenteral en el sistema público. La medida alcanza a recién nacidos prematuros de muy bajo peso y niños internados que no pueden alimentarse por vía digestiva.

La iniciativa, impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck , abarca a los cuatro hospitales de mayor complejidad de la provincia: el Hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti , el Hospital Francisco López Lima de General Roca , el Hospital Artémides Zatti de Viedma y el Hospital Ramón Carrillo de San Carlos de Bariloche .

La implementación es el resultado de un trabajo técnico y administrativo de más de dos años , coordinado por la subsecretaría de Gestión de Medicamentos . El objetivo central es asegurar la continuidad de los tratamientos, agilizar la respuesta médica y garantizar el acceso oportuno a este soporte vital en cuidados intensivos.

Río Negro centralizó la provisión de nutrición parenteral para pacientes de alta complejidad.

Cómo funciona la nutrición parenteral en pacientes críticos

La nutrición parenteral es un soporte de alta complejidad que administra directamente al torrente sanguíneo, por vía intravenosa, una combinación de nutrientes esenciales. Incluye proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas, minerales y electrolitos.

Este procedimiento resulta indispensable cuando el paciente no puede recibir alimentos por vía oral o su aparato digestivo no logra procesarlos de manera adecuada. Se aplica en recién nacidos extremadamente prematuros, bebés con muy bajo peso al nacer y pacientes pediátricos que atraviesan enfermedades graves, intervenciones quirúrgicas o cuadros que requieren cuidados intensivos.

Dos modalidades de provisión según cada cuadro clínico

Para cubrir las distintas etapas de internación, el esquema provincial contempla dos modalidades de preparados elaborados en establecimientos especializados, bajo condiciones controladas de esterilidad y calidad que reducen los riesgos asociados a su administración:

Nutrición parenteral de inicio: destinada principalmente a recién nacidos con menos de 1.000 gramos o menos de 28 semanas de gestación . Permite comenzar el aporte de nutrientes desde las primeras horas de vida, cuando la alimentación enteral todavía no alcanza a cubrir sus necesidades.

Nutrición parenteral individualizada: se prepara a medida de cada paciente considerando factores como el peso, la edad, la evolución y los requerimientos nutricionales. Su composición se ajusta de acuerdo con las indicaciones del equipo médico.

Río Negro centralizó la provisión de nutrición parenteral para pacientes de alta complejidad.

Plataforma digital para pedidos y trazabilidad en hospitales

Otro eje de la medida es la incorporación de una plataforma digital que conecta de manera directa a los profesionales de Neonatología y Terapia Intensiva Pediátrica con el sistema provincial de provisión.

A través de esta herramienta, los médicos autorizados realizan las solicitudes y envían las indicaciones nutricionales de cada paciente. A partir de esa información se coordina la preparación y distribución de las bolsas hacia el hospital correspondiente.

Este mecanismo mejora la trazabilidad de los pedidos, facilita el seguimiento de cada requerimiento y agiliza la respuesta ante situaciones que demandan atención inmediata en los hospitales públicos de Río Negro.