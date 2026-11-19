La mujer presentó el testamento de su padre en el que el hombre había dejado asentada su voluntad. ¿Qué pasó luego de eso? La medida puede ser apelada.

La Justicia Civil de Bariloche rechazó la demanda de una mujer que buscaba declarar a su hermano "indigno" para recibir la herencia de su padre debido a graves antecedentes de violencia familiar. Aunque el propio fallecido había dejado constancia de las agresiones en su testamento, el fallo determinó que la decisión posterior de dejarle otros inmuebles operó legalmente como un perdón expreso .

El conflicto se desató en el marco de una sucesión familiar. La demandante solicitó que su hermano fuera excluido del reparto patrimonial amparándose en las causales de indignidad sucesoria previstas en el Código Civil y Comercial , que sancionan a quienes cometen faltas o maltratos graves contra la persona fallecida.

Como principal respaldo de su reclamo, la mujer presentó un testamento otorgado por escritura pública años antes del fallecimiento del padre. En ese documento, el hombre había dejado asentada su voluntad de prohibir que su hijo ingresara a una vivienda de Bariloche o conservara objetos personales suyos, haciendo mención directa a una denuncia previa por violencia familiar tramitada ante el Juzgado de Paz local. La hermana sumó además otro expediente por hechos de violencia que ella misma aseguró haber padecido.

Sin embargo, al contestar la demanda, el hombre cuestionado advirtió una contradicción central en el planteo: si bien el testamento lo excluía de la vivienda familiar, el mismo escrito le reconocía derechos sobre lotes de terreno. Para su defensa, esa disposición demostraba que la intención de su padre nunca fue desheredarlo por completo.

Qué dice la ley sobre el perdón

Al analizar el caso, el magistrado del fuero Civil puso el foco en los efectos jurídicos de la voluntad del causante. Si bien la legislación contempla el maltrato grave como causal para perder el derecho hereditario, el artículo 2282 del Código Civil y Comercial establece que el perdón del causante hace cesar la indignidad.

Según la normativa vigente, cuando una persona redacta un testamento con posterioridad a los hechos de violencia y decide beneficiar a quien podría ser declarado indigno, ese acto se interpreta legalmente como un perdón, a menos que se demuestre que el testador desconocía las agresiones al momento de firmar.

Los fundamentos del rechazo en Bariloche

Para el juez, la redacción del testamento no dejó lugar a dudas: el padre conocía perfectamente los episodios violentos -al punto de mencionarlos en el documento- y, aun así, resolvió incluir a su hijo en la distribución de bienes.

Tras validar que el instrumento público cumplía con todas las formalidades legales y ya había sido aprobado en el juicio sucesorio, el tribunal resolvió rechazar la acción de indignidad y sostener al demandado como beneficiario testamentario. No obstante, al tratarse de una resolución de primera instancia, la sentencia aún no se encuentra firme y puede ser apelada.