El siniestro ocurrió esta mañana, una enorme columna de humo alertó sobre el fuego. Bomberos trabajaron en el lugar.

Un colectivo de la empresa Mi Bus de Barioche se incendió en plena ruta.

Un colectivo de la empresa Mi Bus se incendió por completo durante la mañana de este jueves en San Carlos de Bariloche . El siniestro ocurrió cerca de las 11 sobre la Ruta de Circunvalación , en el sector este de la ciudad.

La unidad quedó detenida sobre la banquina y, por motivos que todavía se desconocen, comenzó a incendiarse . En pocos minutos, las llamas se extendieron por toda la estructura del vehículo y provocaron una importante columna de humo negro .

El episodio se registró en el tramo comprendido entre el sector del Gauchito Gil y el puente del arroyo Ñireco , una zona de circulación vehicular ubicada en el acceso este de la localidad cordillerana.

Las imágenes que trascendieron del siniestro mostraron la magnitud del incendio. El colectivo quedó completamente envuelto en llamas, mientras el humo se elevaba varios metros y podía observarse desde diferentes sectores de Bariloche.

Un colectivo de Mi Bus quedó completamente destruido por las llamas

El incendio del colectivo generó una situación de alarma por la intensidad del fuego y la rapidez con la que las llamas avanzaron sobre la unidad de transporte de pasajeros.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el vehículo se encontraba detenido sobre la banquina de la Ruta de Circunvalación cuando se produjo el episodio. Sin embargo, todavía no se establecieron las circunstancias que provocaron el fuego.

Las imágenes registradas durante el siniestro permitieron observar cómo las llamas alcanzaron prácticamente toda la carrocería. La intensidad del incendio dejó al vehículo completamente afectado, mientras una densa humareda dominaba el paisaje.

La columna de humo se convirtió en una de las imágenes más impactantes de la mañana. Su tamaño permitió que el episodio fuera visible desde distintos puntos del sector este de la ciudad.

Bomberos acudieron al lugar para combatir el incendio

Tras recibir el alerta por el colectivo incendiado, personal de Bomberos se dirigió hasta el lugar para intervenir y trabajar sobre el fuego que consumía la unidad de transporte.

La intervención se concentró en el tramo de la Circunvalación donde había quedado detenido el vehículo. Hasta el momento, no trascendieron precisiones oficiales sobre el desarrollo del operativo ni sobre las tareas posteriores.

Uno de los principales interrogantes está relacionado con la presencia de pasajeros al momento del siniestro. Todavía no se informó si había personas a bordo ni si se registraron heridos como consecuencia del incendio.

Investigan qué provocó el fuego en la unidad

Las causas del incendio permanecen sin esclarecer. Por el momento, no existe información oficial que permita determinar si el fuego comenzó por una falla mecánica, un desperfecto eléctrico u otra circunstancia.

El episodio dejó imágenes de gran impacto en el este de Bariloche, donde el colectivo terminó completamente consumido por las llamas. Se aguarda información oficial para conocer las causas y confirmar si hubo personas afectadas.