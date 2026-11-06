Para tener en cuenta: Bariloche modifica la circulación del transporte turístico

Por medio de una nueva resolución municipal se modificó el esquema de recorridos habilitados para los transportes de pasajeros de dos y tres ejes.

La Municipalidad de San Carlos de Bariloche modificó las condiciones de circulación de los transportes de pasajeros de turismo de dos y tres ejes dentro del ejido urbano. La medida incorpora un nuevo recorrido que permitirá a las unidades ingresar a establecimientos de alojamiento ubicados en el radio céntrico, exclusivamente para realizar el ascenso y descenso de pasajeros.

La modificación quedó establecida mediante la resolución firmada el 4 de noviembre, que introduce cambios en el artículo 7 de la resolución anterior, donde se encontraban establecidos los recorridos permitidos para este tipo de vehículos.

Según los fundamentos de la nueva disposición, la decisión responde a los inconvenientes que podían presentarse a las empresas de transporte y al sector turístico en general ante la necesidad de trasladar pasajeros hacia lugares de alojamiento ubicados en el centro de la ciudad.

Cuáles son los recorridos habilitados

Con la modificación, el municipio estableció dos recorridos específicos para los transportes turísticos de dos y tres ejes.

El primero comprende el trayecto desde la Terminal de Ómnibus por avenida 12 de Octubre, avenida Juan Manuel de Rosas y la rotonda del Monolito. Desde allí, las unidades deberán retomar por avenida Juan Manuel de Rosas y continuar por avenida 12 de Octubre hasta la rotonda del Ñireco, para luego tomar Esandi hasta llegar al Playón Municipal.

La resolución también establece que, para realizar el correcto retiro de la ciudad, los transportes deberán efectuar el salvoconducto en la Terminal de Ómnibus, ingresando por avenida 12 de Octubre.

El segundo recorrido habilita el ingreso de las unidades a los establecimientos de alojamiento situados en el radio céntrico de Bariloche. Sin embargo, esta autorización tiene una finalidad específica: permitir exclusivamente las maniobras de ascenso y descenso de pasajeros.

Bariloche Turismo

Una modificación para el traslado de turistas

En los considerandos de la resolución, el Ejecutivo municipal señaló que resultaba conveniente incorporar este nuevo trayecto a los que ya estaban contemplados en la normativa anterior, con el objetivo de dar respuesta a las dificultades que podían surgir durante los traslados hacia los alojamientos céntricos.

De esta manera, la nueva disposición mantiene un esquema de circulación delimitado para los micros turísticos de dos y tres ejes, pero incorpora una alternativa para facilitar el traslado de visitantes hasta sus lugares de hospedaje.

La resolución establece además que las áreas municipales correspondientes deberán tomar conocimiento de la modificación y dispone su comunicación y publicación en el Registro Oficial.