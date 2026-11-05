La Cordillera rionegrina recibirá pruebas nacionales e internacionales de trail running y kitesurf, con miles de participantes y visitantes.

La Cordillera de Río Negro tendrá tres competencias deportivas que atraerán a miles de visitantes.

La Cordillera de Río Negro se prepara para recibir una agenda deportiva que promete convocar a miles de personas entre noviembre y diciembre . Bariloche , Dina Huapi y El Bolsón serán escenario de tres competencias de alcance nacional e internacional, con disciplinas que van desde las carreras de montaña hasta los saltos extremos sobre el agua.

El calendario incluye una nueva edición del Patagonia Bariloche by UTMB , el Campeonato Argentino de Big Air y el Desafío Wayra, una propuesta que también contempla actividades destinadas a las infancias.

Del 18 al 22 de noviembre, San Carlos de Bariloche será sede del Patagonia Bariloche by UTMB, una competencia internacional de trail running que forma parte del circuito UTMB World Series .

La prueba reunirá a más de 4.500 corredores de distintos puntos de Argentina y del mundo, que recorrerán senderos y sectores de montaña del Parque Nacional Nahuel Huapi.

La competencia tendrá seis distancias: 12K, 22K, 38K, 50K, 80K y 130K. Esta última, denominada Tronador, será el recorrido de mayor extensión.

Los circuitos tendrán largadas y pasos por algunos de los paisajes más reconocidos de la ciudad, entre ellos los cerros Catedral, Otto y Bella Vista. El Centro Cívico funcionará como punto de encuentro y llegada.

La convocatoria también movilizará a equipos técnicos, familiares y acompañantes, que se sumarán a la actividad turística durante los días del evento.

Dina Huapi tendrá saltos extremos sobre el lago Nahuel Huapi

Del 20 al 29 de noviembre, Dina Huapi recibirá la segunda fecha del Campeonato Argentino de Big Air 2026, organizado por la Asociación Argentina de Kite (AAK).

La competencia se desarrollará en las playas del lago Nahuel Huapi y reunirá a deportistas de distintos puntos del país. El Big Air es una modalidad del kitesurf que se caracteriza por los saltos de gran altura y las maniobras aéreas de dificultad técnica.

Uno de los atractivos será que las pruebas podrán observarse desde la costa. Sin embargo, su desarrollo dependerá de las condiciones meteorológicas y, especialmente, del viento necesario para la práctica de esta disciplina.

La ubicación de Dina Huapi sobre la margen este del lago y las condiciones naturales de la zona ofrecen un escenario propicio para este tipo de competencias.

El Bolsón también se suma al calendario deportivo

El cronograma se completará con el Desafío Wayra en El Bolsón, que formará parte de la agenda de actividades previstas en la Cordillera rionegrina entre noviembre y diciembre.

La propuesta incluirá actividades deportivas y espacios destinados a las infancias, ampliando la convocatoria más allá de los competidores y sumando alternativas para las familias.

Con estas tres competencias, la región volverá a combinar deporte, naturaleza y turismo, con eventos que atraerán participantes y visitantes durante las próximas semanas.