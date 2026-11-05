Este jueves 5 de noviembre se celebra el Día de la Vacunadora y el Vacunador Rionegrino, una fecha instituida por la Ley Provincial 5540 en conmemoración del nacimiento de Mónica Álvarez y en reconocimiento a la tarea de quienes acercan las vacunas a cada rincón de Río Negro.

''Un día que lleva el legado de Mónica": Río Negro celebra a los vacunadores y vacunadoras de la provincia

Este jueves, el Hospital de Cipolletti se sumó a la celebración del Día de la Vacunadora y el Vacunador Rionegrino con un emotivo mensaje en homenaje a Mónica Haideé Álvarez , una trabajadora de la salud que dejó una profunda huella en la comunidad hospitalaria y cuyo legado continúa presente en cada campaña de vacunación.

A través de sus redes sociales, el hospital recordó la trayectoria de Mónica y destacó los 25 años que trabajó como vacunadora en el Centro de Salud AINA. También se desempeñó como jefa de Vacunación del Hospital Pedro Moguillansky y desarrolló tareas en los centros de atención primaria de Ferri y Balsa Las Perlas.

"Su compromiso con la salud pública, su cercanía con la comunidad y su vocación dejaron una huella que sigue presente en quienes hoy continúan esa tarea: recorriendo barrios, escuelas y centros de salud para garantizar el acceso a la vacunación", expresaron desde la institución.

En el mensaje también reconocieron y agradecieron a cada vacunadora y vacunador del hospital y de toda la provincia por su compromiso cotidiano con el cuidado y la prevención.

Una ley que convirtió su historia en un reconocimiento provincial

La fecha fue establecida en homenaje al nacimiento de Mónica Álvarez, una trabajadora de la salud cipoleña que dedicó gran parte de su vida a la vacunación y a la atención de la comunidad.

La iniciativa tuvo su origen en la Legislatura de Río Negro, donde se impulsó el reconocimiento a su trayectoria y a la importancia de la tarea de los vacunadores en el sistema público de salud. La norma fue aprobada en 2021 y permitió instituir el 5 de noviembre como una jornada provincial de reconocimiento.

Mónica también estuvo en la primera línea durante la pandemia de coronavirus. Realizaba visitas domiciliarias a pacientes que cursaban la enfermedad para efectuar controles y brindar asistencia. Contrajo COVID-19 y, aunque logró negativizar el virus, las secuelas pulmonares fueron irreparables. Falleció el 8 de diciembre de 2020, en el hospital donde había desarrollado buena parte de su carrera profesional.

En noviembre de 2021, cuando se celebró por primera vez el Día de la Vacunadora y el Vacunador Rionegrino, el Concejo Deliberante de Cipolletti también le rindió homenaje. Durante el acto por el 118° aniversario de la ciudad, se entregó un Diploma de Honor a su hija, Johana, en reconocimiento a la labor de su madre en la salud pública, la solidaridad y el profesionalismo.

A cinco años de aquella primera celebración, su nombre sigue asociado a una tarea fundamental para la salud colectiva. El mensaje del Hospital de Cipolletti resume el sentido de esta jornada: reconocer a quienes, con vocación y compromiso, trabajan todos los días para que las vacunas lleguen a cada rincón de la provincia.