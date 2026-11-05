El Ministerio de Salud detectó falta de información entre adolescentes y reforzará la prevención. Advierten sobre las formas de transmisión y la importancia del diagnóstico temprano.

Aumentan los casos de sífilis en Río Negro y lanzan una campaña en las escuelas: qué preocupa a Salud.

Los casos de sífilis mantienen una tendencia creciente en Río Negro y encendieron una señal de alerta en las autoridades sanitarias. Frente a este escenario, el Ministerio de Salud provincial prepara una campaña de información y prevención en establecimientos educativos, con especial atención en los adolescentes.

La iniciativa busca revertir la falta de conocimientos sobre las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y reforzar el uso de métodos de barrera. Desde Salud advirtieron que, pese a que la sífilis tiene cura desde hace más de 80 años, los contagios continúan en aumento en la región patagónica.

El coordinador de Enfermedades Transmisibles de Río Negro, Darío Di Prátula , explicó que el escenario epidemiológico genera preocupación y señaló que uno de los principales problemas detectados es la baja adherencia al uso del preservativo y otros métodos de protección.

“Lo que nos damos cuenta es que los chicos tienen poco conocimiento”, advirtió el referente sanitario al describir las situaciones que encuentran los equipos de salud durante las actividades de prevención.

Desde el Ministerio aclararon que una parte del incremento de las notificaciones también está relacionada con las estrategias de búsqueda activa y los controles descentralizados que se realizan en distintos puntos del territorio.

En contraste, Di Prátula indicó que los diagnósticos de VIH se mantienen estables y sin grandes variaciones año tras año.

La sífilis puede transmitirse incluso sin penetración

Uno de los aspectos que más remarcan desde Salud es que la transmisión de la sífilis no requiere necesariamente una relación sexual con penetración.

La infección puede producirse por contacto directo entre mucosas y lesiones durante distintas prácticas sexuales, incluido el sexo oral o los frotamientos.

Por ese motivo, los especialistas insisten en la importancia de incorporar métodos de barrera, como el preservativo peneano, el preservativo vaginal y el campo de látex, para reducir el riesgo de contagio.

Tiene cura, pero una persona puede volver a infectarse

A diferencia de otras infecciones, la sífilis cuenta con un tratamiento antibiótico efectivo. Según explicó Di Prátula, dependiendo de la etapa en la que se encuentre la enfermedad, el tratamiento puede requerir una o tres aplicaciones de penicilina.

Sin embargo, hay una advertencia importante: haber tenido sífilis y completar el tratamiento no genera inmunidad. Esto significa que una persona puede volver a contraer la infección si se expone nuevamente.

Por eso, el diagnóstico temprano y los controles de salud son fundamentales para iniciar el tratamiento, evitar complicaciones y cortar la cadena de transmisión.

El pedido de Salud: dejar de lado la vergüenza y consultar

Desde el Ministerio insistieron en que la información y la consulta médica son herramientas centrales para enfrentar el crecimiento de los contagios.

“Lo primero que no hay que tener es vergüenza”, remarcó Di Prátula al convocar a la población a realizarse los controles y buscar atención ante cualquier sospecha.

La campaña que se desplegará en las escuelas apunta precisamente a fortalecer esos conocimientos desde edades tempranas, promover el autocuidado y generar mayor conciencia sobre las infecciones de transmisión sexual.