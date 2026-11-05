La compañía informó a los pasajeros que podrían registrarse restricciones y cierres temporales del espacio aéreo por la visita del sumo pontófice. Se habilitaron cambios sin penalidad ni diferencia tarifaria dentro un corto plazo establecido.

Aerolíneas Argentinas advirte por posibles cambios en los vuelos a Buenos Aires durante la visita del papa León XIV.

Aerolíneas Argentinas comenzó a informar a los pasajeros que tienen pasajes para volar a Buenos Aires durante la estadía del papa León XIV sobre posibles modificaciones en la programación de los servicios , debido a las restricciones y los horarios de cierre del espacio aéreo que podrían implementarse con motivo de la visita. El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre de 2026

A través de un mensaje enviado a los viajeros, la compañía explicó que está trabajando para minimizar el impacto de las medidas y evitar inconvenientes. Sin embargo, advirtió que algunos vuelos podrían sufrir reprogramaciones y aseguró que, en esos casos, los pasajeros recibirán un correo electrónico con los nuevos detalles del viaje.

Ante este escenario, la empresa recomendó consultar periódicamente el estado de los vuelos a través de su página web o de la aplicación oficial.

Además, dispuso alternativas para quienes necesiten modificar sus planes de viaje. Los pasajeros podrán cambiar la fecha del vuelo sin penalidad ni diferencia tarifaria, siempre que el nuevo viaje se realice dentro de los siete días posteriores a la fecha original y en la misma cabina.

En caso de que el pasajero no pueda viajar dentro de ese período o haya dejado su pasaje abierto, también podrá reprogramarlo, aunque deberá abonar la eventual diferencia tarifaria. Esta posibilidad estará disponible dentro del período de validez del ticket, que es de un año desde la fecha de emisión.

Las gestiones podrán realizarse directamente desde el sitio web de Aerolíneas Argentinas o mediante el Asistente Virtual de la compañía. Para iniciar el trámite, los usuarios deberán ingresar la frase "necesito cambiar mi ticket".

Advertencia por los accesos a los aeropuertos

Otro de los puntos sobre los que hizo hincapié la compañía es la circulación en las inmediaciones de los aeropuertos. Durante la visita papal podrían registrarse cortes de calles y restricciones en los accesos, una situación que podría complicar los traslados de los pasajeros.

Por ese motivo, Aerolíneas Argentinas recomendó salir con suficiente anticipación y verificar las condiciones de circulación antes de iniciar el viaje.

La advertencia alcanza especialmente a quienes tengan vuelos programados durante los días de la visita y deban trasladarse hasta los aeropuertos de Buenos Aires.

En qué aeropuertos opera Aerolíneas Argentinas

La provincia de Río Negro cuenta principalmente con 3 aeropuertos de relevancia o uso comercial/turístico:

Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria (San Carlos de Bariloche) – Es el más importante y con mayor volumen de tráfico aéreo de la provincia.

Aeropuerto Gobernador Edgardo Castello (Viedma) – Presta servicio a la capital provincial.

Aeropuerto Doctor Arturo Umberto Illia (General Roca) – Utilizado principalmente para aviación general y vuelos regionales/sanitarios.

Sin embargo, Aerolíneas Argentinas opera solo en las terminales áreas de Bariloche y Viedma.

Cipolletti estará cinco días consecutivos sin bancos: desde cuándo y por qué

Las sucursales bancarias de Cipolletti permanecerán cerradas durante cinco días consecutivos. La situación obligará a los clientes a anticipar sus trámites presenciales.

Este jueves 5 de noviembre fue la última jornada de atención presencial en los bancos antes de una interrupción que combinará una celebración del sector, el descanso habitual del fin de semana y las disposiciones vinculadas con la visita del Papa León XIV a la Argentina.

Por qué los bancos estarán cerrados durante cinco días

La primera jornada sin atención será este viernes 6 de noviembre, cuando se conmemora el Día del Trabajador Bancario. Como ocurre habitualmente, las entidades financieras no brindan atención presencial durante esta celebración del sector.

A esa fecha se sumarán el sábado 7 y domingo 8 de noviembre, correspondientes al cierre habitual del fin de semana.

El cronograma informado también contempla el lunes 9 de noviembre como feriado nacional, establecido mediante el Decreto 1103/2026, con motivo de la visita oficial del Papa León XIV y las actividades previstas durante su estadía en Argentina.

Por su parte, el martes 10 de noviembre fue señalado como una jornada sin atención bancaria presencial en todo el territorio nacional, a partir de la Comunicación A 8487/2026 atribuida al Banco Central de la República Argentina (BCRA).

De confirmarse la aplicación de estas disposiciones, las sucursales bancarias de Cipolletti volverán a recibir clientes el miércoles 11 de noviembre, después de cinco jornadas consecutivas sin atención presencial, una situación que podría generar mayor concurrencia durante la reapertura.