La insólita confusión en la compra de entradas para el Patagonia Fest y la aclaración oficial

Lo protagonizó un grupo de chilenos al reservar tickets para ver a Euge Quevedo y La Banda de Carlitos , entre otros. Qué dijeron los organizadores y dónde conseguir los tickets.

Una insólita confusión se generó en torno al Patagonia Fest , el evento que reunirá 12 horas de música, folclore y cuarteto al estilo Jesús María con figuras centrales de la talla de Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos . El blooper surgió a partir de una equivocación geográfica que situó la presentación del concierto a 500 kilómetros de su ubicación real.

El inconveniente se habría originado en Chile , donde usuarios o sitios al consultar la oferta de espectáculos relacionaron erróneamente el evento con la ciudad de Bariloche . La confusión ocurrió al llamarse igual el predio en ambas localidades del mismo: Complejo La Masía . Sin embargo, el espectáculo se llevará a cabo de manera exclusiva en el predio La Masía de Fernández Oro , en el Alto Valle.

"Con mi esposa no utilizamos redes sociales así que nos enteramos porque nos llamaron desde Chile, para hacernos una reserva para el show, eran 10 personas" , relató Facundo Zubiría, preocupado por quedar involucrado de manera involuntaria en una situación ajena a su negocio ubicado en el kilómetro 23 de Avenida Bustillo.

Ante la ola de consultas y rumores sobre posibles fallos o caídas en el sistema informático de venta de boletos, desde la producción salieron a llevar tranquilidad a la comunidad a través de LM Cipolletti.

“La plataforma EventPass (eventpass.com.ar) es de Cipolletti, no extranjera como andan diciendo. Y, la verdad, raro que haya fallado. De hecho podés probar ahora y está perfecto todo”, expresaron firmemente desde la organización -Limay Producciones- a este medio.

A su vez, ratificaron que el expendio digital opera con total normalidad y que pudo haber pasado que desde Chile hayan confundido la ciudad al llamarse igual el complejo, La Masía.

Lanzamiento y expectativa en la región

Para disipar cualquier tipo de incertidumbre y ultimar los detalles de la grilla de artistas, los productores confirmaron la presentación formal de la fiesta. "El lunes vamos a hacer el lanzamiento oficial del evento en el hotel Hilton de Neuquén", informaron.

La primera edición de la propuesta musical genera gran expectativa en toda la zona. “Esperamos a toda la familia del Alto Valle de Neuquén y Río Negro el día de la fiesta, el clima va a acompañar”, remarcaron con optimismo, palpitando una jornada a puro ritmo y convocando a toda la región a participar.

Dónde se compran las entradas de manera presencial

Además de la plataforma digital EventPass, las entradas físicas para el Patagonia Fest se pueden conseguir en los siguientes puntos de venta oficiales:

Fernández Oro: Roca y Saavedra.

Cipolletti: Villegas 149.

Neuquén: Buenos Aires 329

Plottier: San Martín 1096

Centenario: Honduras 667

Cinco Saltos: Blumeti 575

General Roca: Italia 1542

Antecedentes recordados en La Masía

El Complejo La Masía en Fernández Oro, un espacio al aire libre que ya ha albergado megashows y convocatorias masivas: