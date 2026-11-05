Río Negro abrió las ofertas para reparar las rutas 22 y 151: las obras que se realizarán en Cipolletti

“Esta decisión nos hace más autónomos”, destacó Alberto Weretilneck durante la apertura de ofertas para mejorar cuatro tramos estratégicos de las rutas nacionales. Los detalles.

El Gobernador de Río Negro abrió las ofertas de las empresas que buscaran adjudicarse las obras de mejoras en las rutas nacionales 22 y 151.

El Gobierno de Río Negro dio un nuevo paso para avanzar con la reparación de las rutas nacionales 22 y 151 , dos corredores estratégicos para la conectividad, el transporte y la actividad productiva de la provincia. El gobernador Alberto Weretilneck encabezó este jueves la apertura de ofertas económicas presentadas por las empresas interesadas en ejecutar los trabajos.

La convocatoria contempla intervenciones en cuatro tramos considerados prioritarios, entre ellos el sector de la Ruta Nacional 22 que conecta Fernández Oro con Cipolletti, a la altura de Puente 83 . Las obras tendrán un plazo de ejecución de 120 días.

El procedimiento se realizó mediante contratación directa , en el marco de la Emergencia Vial declarada por la provincia. La decisión forma parte del nuevo esquema mediante el cual Río Negro asumió la responsabilidad de intervenir sobre estos corredores nacionales.

Durante el acto, Weretilneck destacó la importancia de avanzar con recursos y decisiones provinciales frente al deterioro de la infraestructura. “Son rutas que usa el país entero, sabemos la responsabilidad que tenemos y el esfuerzo que exige, pero este desafío nos permite ganar autonomía”, expresó.

Las obras previstas para Cipolletti y Fernández Oro

Uno de los sectores incluidos en la convocatoria corresponde al tramo de la Ruta Nacional 22 entre Fernández Oro y Cipolletti, específicamente en el área de Puente 83, un punto fundamental para la circulación regional.

Para ejecutar los trabajos se presentaron dos empresas. Ribeiro SRL realizó una oferta económica de $4.124.578.375, mientras que CN Sapag presentó una propuesta de $3.428.815.522, convirtiéndose en la alternativa de menor monto para ese sector.

La apertura de sobres constituye una instancia previa a la adjudicación de los trabajos. Las propuestas deberán atravesar el proceso de evaluación correspondiente antes de determinar qué empresa tendrá a su cargo la ejecución de las intervenciones.

Las ofertas para reparar las rutas nacionales 22 y 151

En el tramo de la Ruta Nacional 22 comprendido entre el puente sobre el río Colorado y Choele Choel, se presentaron tres propuestas. Ingeniería y Arquitectura ofertó $2.057.853.164; Ribeiro SRL, $2.216.836.986; y Oriente Construcciones SA, $2.419.622.780.

Para el sector comprendido entre Choele Choel y Chichinales, también sobre la Ruta 22, las ofertas fueron de CECO SA por $3.989.201.651, Ribeiro SRL por $4.124.578.375 y CN Sapag por $4.216.454.511.

En cuanto a la Ruta Nacional 151, las intervenciones contemplan el tramo entre el yacimiento Medanito y el límite con La Pampa. Allí, Ribeiro SRL presentó una propuesta de $3.945.575.463, mientras que CECO SA ofertó $4.146.465.627.

La tercera propuesta para ese corredor correspondió a Ingeniería y Arquitectura, con un presupuesto de $4.308.953.737. De esta manera, quedaron presentadas las ofertas económicas para los cuatro sectores incluidos en esta primera etapa de contratación.

Weretilneck cuestionó la falta de inversión nacional

Durante su intervención, el gobernador Alberto Weretilneck cuestionó la política de infraestructura del Gobierno nacional y sostuvo que la provincia necesitaba asumir un papel más activo para evitar que continuara profundizándose el deterioro de las rutas.

“Ante un Gobierno Nacional que tiene desinterés por el interior y que tiene aversión por la obra pública, queda claro que si no hacíamos esto nos íbamos a transformar en una provincia inviable”, manifestó el mandatario.

También vinculó las condiciones de circulación con la competitividad económica y la seguridad de los automovilistas. En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias que genera el deterioro de las rutas para quienes las utilizan diariamente.

“El cómo nos movemos, en qué condiciones, qué transportamos tiene que ver con ser una provincia competitiva o una provincia condenada al atraso”, sostuvo Weretilneck, quien también recordó a las víctimas de siniestros viales.

Estefania Petrella

El plan provincial contempla tres etapas de intervención

El mandatario explicó que la estrategia provincial contempla tres líneas de acción. La primera corresponde a los trabajos urgentes de bacheo y mejoramiento, que ya comenzaron con personal y maquinaria de Vialidad Rionegrina.

Estas primeras intervenciones se iniciaron sobre la Ruta Nacional 151, en cercanías de Catriel, donde los equipos provinciales comenzaron a reparar algunos de los sectores más deteriorados para mejorar las condiciones de circulación.

La segunda etapa está prevista para marzo de 2027, cuando, mediante un acuerdo de financiamiento con FONPLATA, se proyecta retomar obras paralizadas por Nación en la rotonda de Choele Choel, Puente 83 y un sector de la Ruta 151.

Finalmente, el Gobierno provincial pretende avanzar hacia un sistema vial más robusto, para lo cual deberá analizar alternativas de financiamiento que permitan desarrollar intervenciones de mayor alcance sobre los principales corredores de Río Negro. “Hoy, con este esfuerzo y esta decisión somos más autónomos que antes, vamos a poder decidir por nosotros mismos”, concluyó Weretilneck, al destacar el nuevo rol que asumió la provincia en materia de infraestructura vial.