La comunidad educativa de la ESRN 72 recordó a Cecilia Vecchi y Juan Carlos Arrazola, víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar.

Emotivo homenaje en una escuela de Cinco Saltos: colocaron placas para recordar a dos estudiantes desaparecidos.

La memoria volvió a reunirse en las puertas de una escuela de Cinco Saltos . Este miércoles, la comunidad educativa de la ESRN 72, conocida como escuela Kennedy, realizó un emotivo homenaje a dos exalumnos que fueron detenidos y desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.

La actividad contó con la participación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), familiares, amigos, exalumnos, centros de estudiantes secundarios, concejales y vecinos de la comunidad.

El momento central fue la colocación de dos placas conmemorativas en recuerdo de Cecilia Lilia Vecchi y Juan Carlos Arrazola , quienes estudiaron y egresaron de ese establecimiento.

Dos nombres que vuelven a quedar en la memoria de la escuela

Las placas buscan mantener presente la historia de los dos estudiantes, víctimas del terrorismo de Estado. En cada una se dejó constancia de su paso por la institución y de su desaparición forzada.

La inscripción recuerda que allí estudiaron y egresaron, antes de ser detenidos y desaparecidos durante la última dictadura.

Durante el acto también hubo discursos de estudiantes de la escuela, que participaron de la conmemoración y destacaron la importancia de mantener viva la memoria de quienes fueron víctimas de la represión.

Familiares, estudiantes y vecinos participaron del homenaje

La jornada reunió a distintas generaciones en un espacio de recuerdo y reflexión. Familiares y amigos de los desaparecidos acompañaron la actividad, junto a integrantes de la APDH y representantes de la comunidad educativa.

El homenaje se realizó en el marco de los 50 años de la APDH, bajo una consigna que atravesó toda la convocatoria: memoria, verdad y justicia.

Las imágenes del homenaje en Cinco Saltos