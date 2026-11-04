El Gobernador aseguró que la prioridad será la puntualidad, la seguridad y la calidad del servicio. “Estamos fundando un nuevo sistema de transporte”, afirmó.

Weretilneck anticipó cómo será el nuevo Tren del Valle y lanzó una definición sobre el transporte en el Alto Valle.

“Estamos fundando un nuevo sistema de transporte en el Alto Valle ”. Con esa definición, el gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck , puso el foco en el alcance que tendrá la recuperación del Tren del Valle y anticipó cuáles serán las condiciones que buscarán garantizar para los pasajeros.

El mandatario destacó que el objetivo no será solamente recuperar la circulación ferroviaria, sino establecer un servicio que se convierta en una alternativa de movilidad para los vecinos de la región. En ese sentido, señaló tres aspectos centrales: puntualidad, buenas unidades y seguridad en las estaciones.

“ El Tren del Valle ya es una realidad ”, sostuvo Weretilneck, al referirse a los avances del proyecto que busca volver a conectar distintas localidades del Alto Valle.

Qué dijo Weretilneck sobre el servicio del Tren del Valle

Durante una visita a las oficinas centrales del Tren Patagónico, el Gobernador repasó el proceso de recuperación y remarcó que la calidad deberá ser el principal objetivo de esta nueva etapa.

“Queremos que el Tren Patagónico del Valle tenga como objetivo central la calidad en su servicio. Que llegue a horario, que tenga buenos coches, que los vecinos tengan las condiciones seguras para subir y bajar”, expresó.

De esta manera, Weretilneck planteó que el desafío será ofrecer un transporte confiable, con condiciones adecuadas para quienes lo utilicen diariamente para trasladarse entre las ciudades de la región.

La puntualidad y la seguridad de los pasajeros aparecen así como dos de los puntos centrales del servicio que proyecta la Provincia.

La nueva etapa del Tren del Valle y las obras previstas

Las declaraciones del Gobernador se dieron en el marco de los avances para recuperar el sistema ferroviario. El próximo 24 de noviembre se abrirán las ofertas de la primera licitación, que contempla una inversión de $1.781 millones.

Los trabajos permitirán ampliar y modificar cinco estaciones: Cipolletti, Fernández Oro, Allen, J. J. Gómez y General Roca. También se construirá un nuevo acceso en cercanías de la Facultad de Medicina de Cipolletti.

Las intervenciones contemplan espacios para el ascenso y descenso de pasajeros, además de sectores de espera.

La apuesta por una nueva conexión entre ciudades

Con este proyecto, el Gobierno provincial busca incorporar al tren como una alternativa para los desplazamientos cotidianos en el Alto Valle, una región donde miles de personas se trasladan diariamente entre distintas localidades.

“Fundamentalmente estamos fundando un nuevo sistema de transporte en el Alto Valle”, insistió Weretilneck, al marcar el horizonte que pretende para el servicio ferroviario.

El mandatario cerró su mensaje con otra definición sobre el rumbo de la provincia: “Río Negro tiene rumbo y tiene futuro”.