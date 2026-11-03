Las cuadrillas municipales realizarán reparaciones de pavimento, bacheo y cordón cuneta en distintos sectores. Conocé todos los puntos alcanzados.

Atención conductores: habrá bacheo y arreglos en varias calles de Cipolletti, ¿cuáles son?

El Municipio de Cipolletti desplegará este martes 3 de noviembre un operativo de mantenimiento de calles en distintos sectores de la ciudad. Los trabajos incluyen bacheo, reparación de pavimento de hormigón y preparación de bases para cordones cuneta.

Las intervenciones estarán distribuidas en diferentes barrios y arterias de circulación , por lo que los conductores deberán prestar atención a la presencia de cuadrillas y posibles restricciones en los sectores intervenidos.

Según informó la Secretaría de Obras Públicas, las tareas de reparación de pavimento de hormigón y bacheo con material flexible se realizarán en los siguientes puntos:

Lavalle, entre Fray Mocho y Sarmiento.

Intersección de Los Pinos y Maipú.

Además, habrá trabajos de bacheo con material flexible en:

Illia.

Perón.

Salto.

Brentana y Fernández Oro.

9 de Julio y Villegas.

Bolivia, entre Naciones Unidas y Perón.

Barrio San Pablo.

Dónde repararán cordones cuneta

El cronograma también contempla trabajos sobre calle Rivadavia, entre Blas Parera y Salta.

En ese sector se realizará el desagote y la preparación de la base para avanzar con la construcción del cordón cuneta.

Qué busca el operativo municipal

Las intervenciones forman parte de las tareas de mantenimiento que lleva adelante el Municipio para mejorar el estado de las calles y las condiciones de circulación.

El objetivo es reparar sectores deteriorados, mejorar la infraestructura urbana y brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por Cipolletti.

El asfalto llegó a otra calle de Cipolletti

El plan de asfaltado de 700 cuadras sigue avanzando en Cipolletti y esta vez llegó al barrio Luis Piedrabuena. El intendente Rodrigo Buteler anunció la finalización de los trabajos sobre la calle Pastor Bowdler y destacó los cambios que representa la obra para los vecinos de la zona.

"Ya asfaltamos Pastor Bowdler y miren cómo va cambiando el barrio", publicó el jefe comunal en sus redes sociales, donde también compartió imágenes del avance de los trabajos.

La pavimentación busca mejorar las condiciones de circulación y reducir algunos de los problemas cotidianos que enfrentan los vecinos en las calles de tierra.

Entre los beneficios, Buteler mencionó una menor presencia de polvo en las viviendas, menos barro durante los días de lluvia y mayor comodidad para trasladarse. "Ya asfaltamos Pastor Bowdler y miren cómo va cambiando el barrio. Menos tierra en las casas, menos barro cuando llueve y más comodidad para movernos todos los días. El plan de las 700 cuadras avanza y cada vez se nota más en Cipo", describió el jefe comunal.

El intendente también agradeció a los vecinos que cumplen con el pago de sus impuestos y sostuvo que esos recursos, junto con una administración eficiente, permiten avanzar con las obras.