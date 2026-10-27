El Municipio realiza reparaciones de asfalto, mantenimiento de calles de tierra y limpieza de desagües. Conocé los sectores afectados.

Bacheo y limpieza de desagües en Cipolletti: las calles donde trabajan este martes. Foto: Gentileza.

El Municipio de Cipolletti lleva adelante este martes 27 de octubre un nuevo operativo de mantenimiento vial, con tareas de reparación de calles , perfilado de calzadas de tierra y limpieza de desagües pluviales .

El cronograma, coordinado por la Secretaría de Servicios Públicos , incluye intervenciones en distintos sectores de la ciudad para mejorar la circulación y facilitar el drenaje del agua de lluvia.

Los trabajos se distribuyen en varios puntos y pueden generar complicaciones momentáneas para quienes transiten por las zonas intervenidas.

Bacheo con asfalto en caliente

Uno de los ejes del operativo es la reparación de la calzada con asfalto en caliente. Las tareas se desarrollan en las siguientes calles:

Juan Domingo Perón.

Salto.

Desde el Municipio solicitaron a los conductores circular con precaución y respetar la señalización dispuesta en los sectores donde trabaja el personal.

Dónde habrá mantenimiento de calles de tierra

El cronograma de trabajos con maquinaria vial contempla tareas de mantenimiento en estos sectores:

Huenchulafquen.

Chimpay y Primeros Pobladores.

Rimmele y Paso de los Libres.

Las intervenciones incluyen tareas de perfilado y acondicionamiento para mejorar las condiciones de circulación.

Limpieza de desagües pluviales

Además, durante la jornada se realizan trabajos de limpieza de desagües y conductos pluviales en la intersección de Mengelle y Alberti.

Estas tareas buscan favorecer el escurrimiento del agua de lluvia y reducir los inconvenientes que pueden producirse por la acumulación de agua en la vía pública.

El Municipio informó que el cronograma forma parte de las tareas diarias de mantenimiento urbano en distintos puntos de Cipolletti. Para consultar más información, se puede ingresar al sitio oficial: www.cipolletti.gob.ar.

Anuncio clave para la Ruta 22: en noviembre comenzarían a asfaltar las colectoras del Puente 83

El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que en 20 días, aproximadamente, podrían comenzar los trabajos de pavimentación de las colectoras de Puente 83, sobre la Ruta 22, entre Cipolletti y Fernández Oro. En este sentido, aclaró que el inicio dependerá de que se logre resolver una situación contractual pendiente con Nación.

Los trabajos abarcarán las calles laterales ubicadas a ambos lados de la ruta, que presentan numerosos pozos y un importante deterioro. Actualmente, automovilistas y transportistas deben utilizar esas colectoras mientras permanece inconclusa la ampliación de la autovía.

Weretilneck explicó que la Provincia mantiene gestiones para poder intervenir en el sector, donde todavía existen contratos vigentes entre Vialidad Nacional y empresas privadas.

Respecto del comienzo de las obras, se destacó la necesidad de que los contratos vigentes queden rescindido o que se alcance un acuerdo entre las tres partes. El Gobernador indicó que las conversaciones están encaminadas, aunque todavía no se informó una fecha para completar ese trámite.