El siniestro ocurrió en la tarde de este martes. Personal de salud trabajó en el lugar.

Grave choque en Cipolletti: un auto que iba a en contramano chocó contra un colectivo.

Un fuerte accidente de tránsito movilizó este martes al personal de emergencias en la zona norte de la ciudad. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Arenales y Río Negro , donde un vehículo menor colisionó de frente contra una unidad del transporte público de pasajeros.

Según relataron testigos que presenciaron el hecho, el conductor de un Toyota Etios circulaba en contramano por la calle Río Negro . Al llegar al cruce con Arenales, se encontró de golpe con el colectivo que desplazaba por su carril correspondiente, sin darle margen a realizar una maniobra evasiva para evitar la colisión.

Como consecuencia del impacto, se dio aviso de inmediato al sistema de emergencias. En el lugar trabaja personal de salud asistiendo a los involucrados para evaluar la gravedad de las lesiones, mientras efectivos policiales realizan las pericias de rigor y ordenan el tránsito en la zona.

Confusión por el sentido de las calles

Producto de este hecho, vecinos insistieron la necesidad de que se coloque cartelería con el fin de señalar el sentido permitido de las calles. "Tiene que poner carteles de contra mano, no respetan nunca esa calle" expresaron en redes sociales. Asímismo, hay quienes reclaman la velocidad en la que circulan los colectivos por esta zona.

Cabe aclarar que las distintas calles entre Río Negro y Circunvalación son doble mano hasta Arenales y Esquiú, pero mano única en el tramo entre Arenales y Esquiú.

Otros inconvenientes en la zona

Aguas Rionegrinas realiza desde este viernes 23 de octubre trabajos programados de empalme a la red de agua potable sobre calle Naciones Unidas, en la ciudad de Cipolletti, con el objetivo de fortalecer la infraestructura del sistema de distribución. Por este motivo hay interrumpciones en el tránsito de la zona comprendida.