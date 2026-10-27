Dos detenidos acusados de robar en una casa del Jorge Newbery: uno es menor

Un llamado alertó a efectivos de la Comisaría Cuarta. Tras un rastrillaje detuvieron a dos sospechosos y recuperaron una notebook y una tablet de alto costo.

Policías de la Comisaría Cuarta detuvieron a dos sospechosos, entre ellos un menor por un robo en una vivienda.

Efectivos policiales de la Comisaría Cuarta de Cipolletti detuvieron durante la madrugada de este martes a dos personas, entre ellos un adolescente menor de edad, sospechados de haber entrado a robar a una vivienda de la calle Río Limay, en el barrio Jorge Newbery .

Los uniformados concurrieron al lugar poco después de las 2, luego de recibir un llamado que alertaba sobre el presunto hecho delictivo.

Ya en el sitio, el personal recibió información acerca de que desconocido habían ingresado a un domicilio, donde se apoderaron de una notebook y un iPad Apple, dispositivos informáticos que tienen un alto valor en el mercado.

Rastrillajes positivos

Con los datos recabados, puntualmente la descripción de la vestimenta de los delincuentes, los policías iniciaron una recorrida por el sector y lograron interceptar a un sujeto que se desplazaba por la calle General Paz, a pocas cuadras de distancia del lugar del hecho. Mientras que el menor fue atrapado caminando por la avenida circunvalación Juan Domingo Perón. Uno de ellos llevaba los elementos sustraídos.

El comisario Diego Domínguez, jefe de la dependencia policial, informó que el mayor quedó detenido a la espera de la audiencia de formulación de cargos. Mientras que el menor quedó a cargo de la Senaf -Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro-.