Dos activaciones de su celular reorientan la búsqueda del ex docente de Río Negro en el cerro Ñuñorco

Informes de telefonía celular ubican la búsqueda de Raúl Moyano en el sector sudeste del cerro Ñuñorco de Tucumán. Una brigada especializada de Mendoza se suma al operativo y la familia halló un libro de supervivencia en su vivienda.

Dos activaciones de su celular reorientan la búsqueda del ex docente de Río Negro en el cerro.

El operativo por Raúl Moyano , el exdocente rural de 59 años oriundo de Río Negro que subió solo al Ñuñorco el lunes 12 de octubre, cambió de eje en esta semana ya uqe confirmaron que el el próximo rastrillaje se concentrará en el sector sudeste de la montaña, una franja de quebradas y vegetación cerrada, a partir de un informe de Movistar que registró dos activaciones del teléfono del senderista en ese punto.

El comisario Mariano Domínguez , director general de Fuerzas Especiales expresó a medios de la zona: " La intención es peinar y barrer el terreno palmo a palmo para intentar dar con él, y a esa tarea se sumará una brigada de la policía de Mendoza especializada en búsqueda y rescate en alta montaña, que trabaja habitualmente en la cordillera de los Andes.

La patrulla mendocina se acoplará al Grupo CERO, Gendarmería Nacional, la Fundación Cumbres Andinas, Bomberos Voluntarios de Catamarca y los baqueanos de la zona, todos bajo la coordinación de la Fiscalía del Centro Judicial Monteros.

"El operativo se mantiene de manera amplia como desde el primer día", sostuvo Domínguez, que anticipó que los refuerzos se quedarán los días que hagan falta. El clima, mientras tanto, sigue jugando en contra: en la cumbre nevó el domingo y el campamento instalado a unos 3.100 metros trabaja entre barro, frío y neblina, con senderos que se vuelven intransitables.

El responsable del grupo de rescatistas, Hernán Parajón, lo resumió sin vueltas: "De los 12 días que llevamos, sólo tuvimos dos con sol". Los drones no pueden volar con ese tiempo, los perros traídos desde Tucumán y Catamarca se agotaron rápido y el domingo apenas trabajaron entre 20 y 25 personas sin resultados; h ay una ventana de mejora prevista para el martes y el miércoles, cuando volverían a usar el helicóptero.

Su esposa, Liliana Tunkiewiez, sostiene la espera en público: "Mi amor, ya ocho años compartiendo tu compañerismo, amistad y consejos. Todos te estamos esperando" dijo.

La última señal del celular de Raúl Moyano

Uno de los datos que mantiene la expectativa de la familia es la actividad registrada por el teléfono de Moyano.

Según contó su hijo Matías, el celular tenía alrededor de un 40% de batería el lunes 12 de octubre y volvió a registrar actividad el miércoles 14, dos días después de la desaparición.

La señal fue captada por una antena ubicada en Los Sarmientos, pero después no se registraron nuevas comunicaciones ni se encontraron pertenencias del docente.

El dato permitió orientar parte de los rastrillajes, aunque hasta el momento no permitió establecer dónde podría encontrarse Moyano.

Qué pudo haberle ocurrido durante la caminata

Moyano había viajado a Tucumán por el aniversario de la muerte de su madre. El domingo 12 de octubre llegó hasta el sector conocido como el Banquito, desde donde grabó un video en el que mostró las condiciones de visibilidad y el descenso.

Desde ese punto existían tres alternativas para continuar la bajada y una de ellas presentaba sectores con precipicios.

Una de las hipótesis consideradas por la familia es que la niebla pudo haberlo desorientado y llevado hacia la zona de yungas. Los rescatistas tampoco descartaron que pudiera haberse refugiado en una cueva o en algún otro reparo natural. Por el momento, ninguna de estas posibilidades fue confirmada.

Un libro que renueva la esperanza

A más de 10 días de la desaparición de Raúl Moyano, su familia mantiene la esperanza. Su hijo Matías contó que encontraron en la casa del docente un libro de supervivencia que podría aportar información para orientar la búsqueda en el cerro Ñuñorco.

El material estaría vinculado a una capacitación que Raúl habría realizado meses atrás en la Universidad Nacional de Río Negro. La familia espera analizarlo para intentar reconstruir qué pudo haber ocurrido.

Mientras tanto, el operativo continúa con helicópteros, drones, perros de rastreo y equipos en tierra. La mejora del clima permitió ampliar los recorridos, aunque el viento, la niebla y las zonas de difícil acceso siguen complicando las tareas.