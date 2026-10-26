Llega a Cipolletti el programa "Al Día RN" para simplificar trámites de instituciones y clubes

El Gobierno de Río Negro desembarcará en Cipolletti con la presentación del programa provincial "Al Día RN" , una iniciativa impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck que busca facilitar el funcionamiento diario de las entidades intermedias de la comunidad.

La jornada, organizada a través del ministerio de Gobierno y Trabajo , estará dirigida a representantes de asociaciones civiles, clubes de barrio y diversas agrupaciones locales. El propósito central es acompañar a aquellas organizaciones que se encuentren interesadas en avanzar en su conformación legal o que necesiten mantener su documentación administrativa al día.

El encuentro de capacitación y asesoramiento se llevará a cabo el viernes 30 , a partir de las 17 , en las instalaciones del Polideportivo Municipal , ubicado en Naciones Unidas 1700 . Durante el evento, las autoridades provinciales expondrán los ejes de la propuesta y atenderán las inquietudes de los referentes institucionales presentes.

La presentación estará a cargo del ministro de Gobierno, Agustín Ríos, y de la inspectora general de Personas Jurídicas, Martina Morana. Ambos funcionarios darán a conocer una serie de herramientas digitales y nuevos procedimientos diseñados para agilizar las gestiones habituales, eliminar la exigencia de presentar documentación de manera reiterada y reducir sensiblemente la necesidad de realizar trámites presenciales en las oficinas gubernamentales.

Recorrida provincial y acompañamiento comunitario

Esta propuesta ya fue implementada en otras localidades de la provincia, entre las que se encuentran Villa Regina, Río Colorado, Choele Choel y Bariloche. El plan continúa desplegándose por el territorio rionegrino con el fin de descentralizar el asesoramiento e instruir directamente a las comisiones directivas y referentes sociales en sus propias comunidades.

A través de la iniciativa "Al Día RN", el Estado provincial pretende allanar el camino burocrático para que las instituciones civiles logren regularizar su situación legal. De este modo, se busca que los clubes y agrupaciones puedan enfocar la mayor parte de su tiempo y recursos económicos en el desarrollo y fortalecimiento de sus actividades sociales.