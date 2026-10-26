Avanza la restauración del anfiteatro en el Paseo del Ferrocarril: incluirá un domo geodésico y nuevo escenario
El Municipio avanza en la puesta en valor del anfiteatro del Paseo del Ferrocarril, donde se construirá un domo geodésico metálico y un nuevo escenario.
El Municipio de Cipolletti avanza con la obra de puesta en valor del anfiteatro ubicado en el Paseo del Ferrocarril, sobre las calles Fernández Oro e Italia. La intervención, denominada oficialmente "Domo - Anfiteatro Paseo Del Ferrocarril", busca recuperar las instalaciones existentes y dotar de mayor durabilidad a este sector de alta circulación urbana.
A través de la Secretaría de Obras Públicas, se detalló que durante la presente semana se llevan a cabo tareas de reparación e impermeabilización de los escalones, además del reacondicionamiento de la mampostería perimetral. Los trabajos se ejecutan en el marco de la Licitación Pública 13/26, adjudicada a la empresa Cepiem.
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Cúpula metálica y sector de escenario
El proyecto integral contempla la ejecución de un domo geodésico metálico que cubrirá la estructura del anfiteatro. Esta cubierta estará vinculada a nuevos elementos de hormigón armado para asegurar la estabilidad y el correcto funcionamiento estructural de la obra, ampliando las condiciones de uso y protección del predio.
De manera complementaria, se proyecta la ampliación del perímetro del anfiteatro con la incorporación de un sector elevado destinado a escenario. Con esta infraestructura se busca optimizar la funcionalidad del recinto y promover el desarrollo de actividades culturales y sociales al aire libre.
Instalación eléctrica e iluminación LED
La obra incluye también una renovación eléctrica completa. El plan técnico prevé el tendido subterráneo de cables, la provisión e instalación de tableros y el montaje de luminarias LED exteriores.
Estas mejoras tienen como objetivo garantizar condiciones adecuadas de iluminación y seguridad en el espacio público para los vecinos y visitantes que concurren habitualmente a la zona.
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