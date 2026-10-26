Avanza la restauración del anfiteatro en el Paseo del Ferrocarril: incluirá un domo geodésico y nuevo escenario

El Municipio avanza en la puesta en valor del anfiteatro del Paseo del Ferrocarril, donde se construirá un domo geodésico metálico y un nuevo escenario.

El Municipio de Cipolletti avanza con la obra de puesta en valor del anfiteatro ubicado en el Paseo del Ferrocarril , sobre las calles Fernández Oro e Italia . La intervención, denominada oficialmente "Domo - Anfiteatro Paseo Del Ferrocarril" , busca recuperar las instalaciones existentes y dotar de mayor durabilidad a este sector de alta circulación urbana.

A través de la Secretaría de Obras Públicas, se detalló que durante la presente semana se llevan a cabo tareas de reparación e impermeabilización de los escalones, además del reacondicionamiento de la mampostería perimetral. Los trabajos se ejecutan en el marco de la Licitación Pública 13/26 , adjudicada a la empresa Cepiem .

El proyecto integral contempla la ejecución de un domo geodésico metálico que cubrirá la estructura del anfiteatro. Esta cubierta estará vinculada a nuevos elementos de hormigón armado para asegurar la estabilidad y el correcto funcionamiento estructural de la obra, ampliando las condiciones de uso y protección del predio.

De manera complementaria, se proyecta la ampliación del perímetro del anfiteatro con la incorporación de un sector elevado destinado a escenario. Con esta infraestructura se busca optimizar la funcionalidad del recinto y promover el desarrollo de actividades culturales y sociales al aire libre.

Instalación eléctrica e iluminación LED

La obra incluye también una renovación eléctrica completa. El plan técnico prevé el tendido subterráneo de cables, la provisión e instalación de tableros y el montaje de luminarias LED exteriores.

Estas mejoras tienen como objetivo garantizar condiciones adecuadas de iluminación y seguridad en el espacio público para los vecinos y visitantes que concurren habitualmente a la zona.