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Avanza la restauración del anfiteatro en el Paseo del Ferrocarril: incluirá un domo geodésico y nuevo escenario

El Municipio avanza en la puesta en valor del anfiteatro del Paseo del Ferrocarril, donde se construirá un domo geodésico metálico y un nuevo escenario.

El Municipio reformará el anfiteatro del Paseo del Ferrocarril.

El Municipio reformará el anfiteatro del Paseo del Ferrocarril.

El Municipio de Cipolletti avanza con la obra de puesta en valor del anfiteatro ubicado en el Paseo del Ferrocarril, sobre las calles Fernández Oro e Italia. La intervención, denominada oficialmente "Domo - Anfiteatro Paseo Del Ferrocarril", busca recuperar las instalaciones existentes y dotar de mayor durabilidad a este sector de alta circulación urbana.

A través de la Secretaría de Obras Públicas, se detalló que durante la presente semana se llevan a cabo tareas de reparación e impermeabilización de los escalones, además del reacondicionamiento de la mampostería perimetral. Los trabajos se ejecutan en el marco de la Licitación Pública 13/26, adjudicada a la empresa Cepiem.

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Cúpula metálica y sector de escenario

El proyecto integral contempla la ejecución de un domo geodésico metálico que cubrirá la estructura del anfiteatro. Esta cubierta estará vinculada a nuevos elementos de hormigón armado para asegurar la estabilidad y el correcto funcionamiento estructural de la obra, ampliando las condiciones de uso y protección del predio.

De manera complementaria, se proyecta la ampliación del perímetro del anfiteatro con la incorporación de un sector elevado destinado a escenario. Con esta infraestructura se busca optimizar la funcionalidad del recinto y promover el desarrollo de actividades culturales y sociales al aire libre.

Instalación eléctrica e iluminación LED

La obra incluye también una renovación eléctrica completa. El plan técnico prevé el tendido subterráneo de cables, la provisión e instalación de tableros y el montaje de luminarias LED exteriores.

Estas mejoras tienen como objetivo garantizar condiciones adecuadas de iluminación y seguridad en el espacio público para los vecinos y visitantes que concurren habitualmente a la zona.

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