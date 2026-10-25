EN VIVO | Cipolletti cae ante San Martín de Formosa

Llegó el día que Cipolletti esperó durante 25 años. El Albinegro está ante una oportunidad enorme: volver a la segunda categoría del fútbol argentino y coronar una temporada que quedará en la memoria de sus hinchas. Este domingo, en San Francisco, Córdoba, el equipo de Fabián Enríquez buscará dar el último paso frente a San Martín de Formosa, en la final por el primer ascenso del Torneo Federal A.
San Martín de Formosa puso el 1 a 0
Ricardo Tapia convirtió de cabeza para el rival luego de un tiro libre mal cobrado por el árbitro cordobés Matías Billione Carpio.