EN VIVO | Cipolletti cae ante San Martín de Formosa

Llegó el día que Cipolletti esperó durante 25 años . El Albinegro está ante una oportunidad enorme: volver a la segunda categoría del fútbol argentino y coronar una temporada que quedará en la memoria de sus hinchas. Este domingo, en San Francisco, Córdoba, el equipo de Fabián Enríquez buscará dar el último paso frente a San Martín de Formosa, en la final por el primer ascenso del Torneo Federal A.

La expectativa se hizo sentir desde los días previos y se trasladó a la ciudad cordobesa, donde los hinchas albinegros comenzaron a reunirse para acompañar al equipo en una cita que trasciende lo deportivo. El viaje, las banderas y el esfuerzo de quienes recorrieron cientos de kilómetros forman parte de una jornada que tiene un significado especial para el pueblo cipoleño.

En el estadio Juan Pablo Francia, la pelota comenzará a rodar a las 15, con la posibilidad de escribir una de las páginas más importantes de la historia del club. Del otro lado estará un rival que también sueña con el ascenso, en una final que se definirá dentro de la cancha.

Cipo está a un partido de la gloria. Seguí en este live blog toda la previa, las formaciones, las incidencias minuto a minuto y el resultado de una final que mantiene en vilo a toda la región.

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San Martín de Formosa puso el 1 a 0 Ricardo Tapia convirtió de cabeza para el rival luego de un tiro libre mal cobrado por el árbitro cordobés Matías Billione Carpio.

Cipolletti iguala, pero merece la victoria Al cabo de los primeros 30 minutos, Cipo tuvo las más claras y convirtió en figura momentánea al arquero rival Kevin Humeller.

Comenzó el partido Cipolletti y San Martín de Formosa ya se enfrentan en busca del ascenso a la Primera Nacional. Foto: Omar Novoa.

Los equipos ya se encuentran en el campo de juego Tras una salida a "la europea", con los dos planteles juntos, se desató la locura en el estadio de San Francisco. Foto: Omar Novoa.

Tribuna repleta para Cipo Foto: Omar Novoa.

La formación de Cipolletti, confirmada Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristián González, Víctor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Leandro Vella, Gonzalo Lucero; Nicolás Peralta y Federico Acevedo.

La parcialidad Albinegra anima la previa Foto: Omar Novoa.

Los jugadores de Cipolletti reconocen el campo de juego Foto: Omar Novoa.

Así fue la llegada de los jugadores de Cipolletti al estadio Foto: Omar Novoa.

Cómo palpita la final un ídolo albinegro A horas del la final entre Cipolletti y San Martín de Formosa por el ascenso a la Primera Nacional, "Mingo" Perilli, ídolo del club, dijo que "al hincha lo único que se le puede decir es: gracias". Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LM Cipolletti (@lmcipolletti)

Las calles en blanco y negro San Francisco amaneció con miles de hinchas que fueron poblando las calles con los colores del albinegro. Fotos: Omar Novoa