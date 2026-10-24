Llegó el día más esperado: Cipolletti va por el ascenso en una final histórica en Córdoba

El Albinegro enfrentará este domingo, desde las 15, a San Martin de Formosa en búsqueda del primer ascenso a la Primera Nacional. Cuatro mil hinchas lo acompañan, una ciudad lo alienta.

Una imagen que puede quedar en la historia. La última del grupo antes de la gran final. Fotos: Omar Novoa

Cipolletti está frente a una oportunidad que esperó durante 25 años. Después de una temporada cargada de emociones, obstáculos y grandes actuaciones, el Albinegro llegó al partido que tanto soñó y este domingo buscará la gloria en Córdoba .

La pelota comenzará a rodar a las 15, cuando el árbitro Matías Billione Carpio dé la orden inicial. El juez cordobés contará con la asistencia de Carlos Viglietti y Joaquín Badano , mientras que Lucas Rodríguez será el cuarto árbitro.

La particularidad de esta definición es que habrá una quinta integrante en el equipo arbitral: Antonella Pajón, quien completará el grupo de colegiados.

Billione Carpio tiene tres antecedentes dirigiendo a Cipolletti, todos en condición de local. El primero corresponde a la temporada 2022, mientras que los otros dos encuentros se disputaron durante 2023. Desde entonces, el árbitro no volvió a dirigir al Albinegro. En cambio, no registra antecedentes al frente de partidos de San Martín de Formosa.

El conjunto dirigido por Fabián Enríquez llega a la definición después de superar dos series exigentes en los cruces eliminatorios. Del otro lado estará un San Martín que también construyó una campaña de gran regularidad y buscará revancha tras haber perdido la final por la Reválida de la temporada pasada.

Fotos: Omar Novoa

Cipo ajustó los últimos detalles en Córdoba

La delegación albinegra llegó el viernes, pasadas las 15, a la provincia de Córdoba y desde entonces comenzó a trabajar en los últimos detalles futbolísticos de cara a la definición.

El lugar elegido para los entrenamientos fue la Sociedad Sportivo Devoto, club de un pueblo ubicado a unos 20 kilómetros de San Francisco. Allí, el cuerpo técnico buscó mantener la concentración del plantel y ajustar los movimientos necesarios para afrontar el encuentro.

Víctor Manchafico llega con lo justo a la final pero entrenó bien. Fotos: Omar Novoa

La última práctica se desarrolló este sábado, desde las 16, con especial atención en las jugadas de pelota parada, un recurso que puede resultar determinante en una final de estas características.

Enríquez y sus colaboradores terminaron de definir los detalles de un equipo que llega al último compromiso de la temporada después de una campaña marcada por la regularidad. Cipolletti convirtió 36 goles y se mantuvo entre los protagonistas del campeonato.

Fotos: Omar Novoa

Sin embargo, el camino hacia la final estuvo lejos de ser sencillo. En los cuartos de final, el Albinegro debió recuperarse de una derrota en Formosa frente a Sol de América. En la revancha, disputada en La Visera de Cemento, protagonizó una actuación contundente y goleó 6 a 1 para revertir la serie y conseguir el pasaje a semifinales.

Luego llegó Alvarado de Mar del Plata, otro rival de jerarquía que exigió al máximo al conjunto cipoleño. En una eliminatoria cerrada, Cipolletti se impuso por 1 a 0 en el resultado global y selló su clasificación a la final en el estadio José María Minella.

San Martín, un rival que sabe de finales

Del otro lado estará San Martín de Formosa, uno de los equipos más regulares de la temporada y un adversario que conoce de cerca lo que significa disputar una definición por el ascenso.

El conjunto dirigido por Marcelo Rubino llegó al campeonato con la intención de volver a pelear por un lugar en la Primera Nacional, después de haber perdido la definición de la Reválida de 2025 frente a Atlético de Rafaela.

San Martín terminó primero en su zona durante la fase regular y también se quedó con el liderazgo en la Fase Campeonato, una muestra de la regularidad que sostuvo a lo largo del torneo.

En los cuartos de final derrotó a Atenas de Río Cuarto y selló su pase a semifinales. Allí se enfrentó con Olimpo de Bahía Blanca, otro de los candidatos al ascenso. Los formoseños mostraron su contundencia y consiguieron la clasificación con un resultado global de 3 a 1.

¿Qué pasa si empatan y qué ocurrirá con el perdedor?

La final se disputará a partido único y determinará el primer ascenso a la Primera Nacional.

Si los 90 minutos reglamentarios terminan igualados, habrá penales. No habrá prórroga.

Sin embargo, la derrota no significará el final de la temporada para el equipo que no consiga el primer boleto a la segunda categoría del fútbol argentino.

El perdedor ingresará a la Reválida, donde tendrá una nueva oportunidad de luchar por el segundo ascenso. Su participación comenzará directamente en los cuartos de final de ese camino alternativo, con una ventaja importante: disputará el primer encuentro como visitante y definirá la serie en condición de local, además de contar con ventaja deportiva.

Dónde ver y escuchar la final de Cipolletti

Las imágenes del partido estarán disponibles a través de LPF Play y Fox Sports, las señales que transmitirán la definición.

En la región, LU5 realizará la cobertura radial del encuentro, mientras que LU19 y FM Master 105.5 también estarán presentes con sus habituales transmisiones deportivas.

Por su parte, Canal 10 volverá a realizar una cobertura especial a través de su señal de aire, con relatos del partido e imágenes de las hinchadas.

Debido a los derechos televisivos, la señal provincial no podrá emitir imágenes del desarrollo del encuentro, aunque acompañará la jornada con su cobertura periodística.