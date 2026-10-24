El fuerte descargo y pedido de disculpas del club Cipolletti por lo que pasó con los micros: ¿Se retrasa la final?

El dirigente Marcelo Bastías asumió culpas, explicó con vehemencia por qué dos colectivos salieron cerca de las 19 y adelantó qué no dejarán a nadie sin ver el partido. "Vamos a esperarlos a todos".

Un momento de tensión e incertidumbre se vivió en Cipolletti durante las horas previas a la histórica final del Torneo Federal A frente a San Martín de Formosa en San Francisco, Córdoba. El despliegue logístico para trasladar a miles de fanáticos se vio empañado por una demora que dejó a alrededor de 180 personas varadas durante horas tanto en el predio de Pacheco y Rivadavia como en Parque Norte.

Ante el malestar creciente de esos seguidores albinegros, el dirigente Marcelo Bastías publicó un video en la cuenta oficial de Instagram de la institución para dar explicaciones, asumir la responsabilidad del operativo y aclarar lo sucedido con las empresas transportistas.

Según detalló el propio dirigente, la logística requirió la contratación de un total de 18 colectivos, una cifra que superaba la capacidad de flota disponible de una sola compañía. Esto obligó a la dirigencia a contratar con distintos proveedores, marco en el cual ocurrieron los serios inconvenientes.

Los hinchas que quedaron varados en Pacheco y Rivadavia.

"El club contrató 18 micros, de los cuáles nadie tiene esa cantidad en alquiler, entonces se tercerizó un poco. Algunos vivos que nunca faltan, dos empresas nos alquilaron el mismo colectivo… Los colectivos estaban pagos y no llegaban", explicó Bastías sobre la estafa logística que sufrieron.

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Para evitar que ningún simpatizante se quedara sin viajar tras haber abonado su pasaje y su entrada, la institución debió salir a resolver la situación sobre la marcha desembolsando costos elevados. "El club tuvo que contratar tres colectivos adicionales a un precio exuberante para no dejar a la deriva a la gente", remarcó, señalando que la última unidad recién pudo emprender viaje a las 19, cuando debió haber estado disponible a las 14.

Disculpas, pedido de respeto y reembolso para los disconformes

Bastías hizo un enfático descargo sobre la responsabilidad que le cabe al club y el maltrato que recibió a lo largo de la jornada por parte de un sector de los damnificados.

Responsabilidad y disculpas: "Asumo toda la responsabilidad aunque hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Entiendo el malestar de todo el mundo y pido disculpas" , expresó.

Respuesta a las agresiones: Si bien reconoció haberse cruzar con algunos hinchas, dejó en claro su postura: "No me voy a bancar faltas de respeto como insultos o agravios. Me deslomo por el club, desde las 9 de la mañana trabajé sin parar hasta que salió el último micro" .

Reembolso de dinero: Frente a los rumores infundados, el dirigente sentenció: "Nadie quiso estafar a nadie. El que esté disconforme, que el lunes pase por el club y le devolvemos la plata por más que entre a la cancha".

Gestión ante la organización para evitar perjuicios en Córdoba

Con la caravana finalmente en viaje hacia territorio cordobés, la dirigencia albinegra mantiene el foco en garantizar que la delegación de hinchas pueda presenciar la definición sin imprevistos. En ese marco, Bastías confirmó que hablarán con la organización del Torneo Federal A para solicitar el retraso del inicio del partido en caso de que los micros demorados no logren arribar a horario al estadio en San Francisco.

Pese a los momentos de zozobra vividos en la partida, el dirigente cerró su mensaje apelando a la unidad del pueblo albinegro de cara al choque crucial frente a los formoseños: "Ojalá que todos tengan un buen viaje, vamos a esperarlos para hacer la previa y alentar juntos. Todos juntos vamos por la gloria".