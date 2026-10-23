Sorpresivo: ARSA anunció un corte de agua para esta noche en Cipolletti

La empresa estatal comunicó un corte total del suministro para este viernes. ¿A qué hora y por cuánto tiempo?

La empresa Aguas Rionegrinas ( ARSA ) anunció una interrupción programada del servicio de agua potable en toda la ciudad de Cipolletti para este viernes 23 de octubre. La medida responde a la ejecución de trabajos de empalme sobre la red de distribución, que permitirán fortalecer la infraestructura y mejorar el funcionamiento del sistema.

La intervención se realizará sobre calle Naciones Unidas , donde operarios de la empresa provincial ejecutarán conexiones destinadas a reforzar la red de distribución . Se trata de trabajos programados que requieren interrumpir temporalmente el abastecimiento para garantizar su correcta ejecución.

Desde la prestataria informaron que el operativo forma parte de las tareas destinadas a fortalecer la infraestructura del servicio. Sin embargo, aclararon que la interrupción afectará a toda la ciudad, por lo que recomendaron adoptar medidas preventivas antes del horario establecido.

Estefania Petrella

A qué hora comienza el corte de agua en Cipolletti

Según el comunicado oficial de Aguas Rionegrinas, la suspensión del suministro comenzará este viernes a partir de las 22 horas. La empresa prevé finalizar los trabajos durante las primeras horas del sábado, aunque no precisó un horario exacto de normalización.

La falta de agua podría afectar las actividades habituales de los hogares, comercios y establecimientos que dependen del abastecimiento de la red pública. Por ese motivo, resulta importante organizar el consumo durante las horas previas al inicio de las tareas.

El operativo se desarrollará en horario nocturno, una franja que permite realizar las intervenciones sobre la infraestructura de distribución. No obstante, ARSA solicitó a los usuarios administrar cuidadosamente el agua almacenada hasta que el servicio quede restablecido.

Qué deben hacer los vecinos durante la interrupción

Ante el corte programado de agua potable, la empresa provincial recomendó tomar los recaudos necesarios para afrontar las horas sin suministro. La principal indicación consiste en realizar un uso responsable de las reservas domiciliarias disponibles.

En aquellas viviendas que cuentan con tanques de almacenamiento, se aconseja priorizar el agua para necesidades esenciales, como la higiene personal, la preparación de alimentos y el consumo. También resulta conveniente evitar actividades que demanden grandes cantidades de agua.

Estefania Petrella

Trabajos para fortalecer la red de distribución

La intervención prevista sobre calle Naciones Unidas tiene como objetivo fortalecer el sistema de distribución de agua potable. Los empalmes permiten conectar distintos sectores de la infraestructura y forman parte de las tareas necesarias para mejorar su funcionamiento.

La empresa no informó sobre modificaciones en el tránsito durante el operativo ni detalló otros sectores de intervención. Por el momento, la comunicación oficial se concentra en la suspensión del servicio y las recomendaciones para los usuarios.

Ante una emergencia, ARSA dispone del WhatsApp 2920 402808 y la línea gratuita 0800 999 24827, donde los usuarios podrán consultar por el servicio y comunicar inconvenientes relacionados con el suministro de agua potable.