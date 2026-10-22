Argentina GNL avanza en Río Negro: cómo participar de la audiencia pública por el megaproyecto

La convocatoria será el 16 de noviembre en Sierra Grande. Los interesados podrán inscribirse hasta el 11 para exponer sobre los estudios ambientales.

Argentina GNL, convocan a la audiencia publica ambiental para el 16 de noviembre en Sierra Grande.

El proyecto Argentina GNL , una de las iniciativas energéticas que busca posicionar a Río Negro como protagonista de la exportación de gas natural , tendrá una instancia fundamental de participación ciudadana durante noviembre. El Gobierno provincial confirmó que continúa abierta la inscripción para participar de la audiencia pública ambiental que se desarrollará en Sierra Grande .

La convocatoria permitirá que vecinos, organizaciones sociales, instituciones y representantes de distintos sectores puedan conocer los detalles de la iniciativa y expresar sus observaciones sobre las obras previstas para el transporte, procesamiento, licuefacción y exportación de gas natural.

La audiencia pública se realizará el lunes 16 de noviembre, desde las 8, en el Gimnasio Vuta Mahuida, ubicado sobre la calle 28 de Octubre sin número. La actividad forma parte del procedimiento de evaluación ambiental.

Desde la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro informaron que se encuentra disponible la documentación técnica correspondiente a los cuatro componentes del proyecto, junto con los formularios necesarios para inscribirse y participar de las exposiciones.

Cuáles son las obras que contempla Argentina GNL

El Proyecto Argentina GNL contempla una serie de instalaciones destinadas a desarrollar infraestructura energética en territorio rionegrino, con especial protagonismo de la zona costera y el Golfo San Matías, donde se proyectan las operaciones de licuefacción.

La evaluación ambiental comprende cuatro estudios independientes: Gasoducto Dedicado, Unidades Flotantes de Licuefacción (FLNG), Poliducto y Complejo Industrial. Cada componente presenta características particulares y requiere un análisis de sus posibles impactos ambientales antes de avanzar administrativamente.

El gasoducto permitirá transportar el recurso hacia la costa, mientras que las unidades flotantes estarán destinadas a su licuefacción. También se prevé infraestructura para trasladar líquidos y condensados hacia instalaciones terrestres donde se realizará su recepción y fraccionamiento.

La audiencia constituye una instancia para que la ciudadanía pueda analizar los estudios presentados, formular preguntas y expresar inquietudes relacionadas con las posibles consecuencias ambientales de las instalaciones proyectadas en el territorio provincial.

Cómo inscribirse para participar de la audiencia pública

Las personas interesadas en intervenir deberán completar previamente el formulario correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental sobre el cual deseen realizar su exposición. La inscripción es un requisito para quienes pretendan hacer uso de la palabra.

Una misma persona podrá anotarse en uno, varios o incluso los cuatro estudios ambientales. En cada caso, dispondrá de un máximo de cinco minutos de intervención, según las condiciones establecidas para organizar la participación ciudadana.

El plazo para completar los formularios permanecerá abierto hasta el miércoles 11 de noviembre a las 8. La documentación y los mecanismos de inscripción se encuentran disponibles a través del sitio web oficial del Gobierno provincial.

En ese espacio digital también pueden consultarse el resumen general de Argentina GNL, los expedientes administrativos, los documentos ambientales disponibles para su descarga y el formulario de acreditación destinado a los medios de comunicación.

Qué sucederá después de la audiencia pública

La instancia participativa permitirá incorporar las opiniones y observaciones de la comunidad al procedimiento de evaluación ambiental. Sin embargo, su realización no implica una aprobación automática de las obras contempladas dentro del proyecto energético.

Una vez concluida la audiencia, el proceso continuará con las evaluaciones técnicas y administrativas correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la normativa vigente y las competencias de los organismos provinciales involucrados.

Para realizar consultas sobre la convocatoria, los requisitos de participación o el procedimiento, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático habilitó el correo electrónico [email protected], destinado a responder inquietudes relacionadas con la audiencia.