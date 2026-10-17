Tres anuncios que cambiarán Río Negro: las fechas clave que confirmó Weretilneck

El Gobernador anticipó novedades sobre las rutas 22 y 151, la primera exportación de petróleo por Vaca Muerta Oil Sur y las inversiones en gas natural licuado.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , participó de la segunda edición de la Cumbre Federal de Logística , donde realizó anuncios sobre el futuro de la infraestructura vial y el desarrollo energético de la provincia. Durante su exposición, confirmó fechas para la transferencia de rutas nacionales y anticipó los próximos pasos de las inversiones vinculadas a Vaca Muerta .

El mandatario adelantó que comenzará la transferencia de las rutas nacionales 22 y 151 a la administración provincial. Además, precisó cuándo se concretaría la primera exportación de petróleo a través del proyecto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ).

Las definiciones se conocieron durante el encuentro organizado por el Consejo Federal de Inversiones ( CFI ), que reunió a gobernadores, empresarios y representantes de compañías energéticas para analizar los desafíos logísticos que enfrenta el crecimiento productivo argentino.

Weretilneck integró la mesa denominada “Hidrocarburos: logística para el futuro energético”, junto al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y directivos de Pan American Energy, Tecpetrol e YPF, donde planteó la necesidad de ampliar la infraestructura regional.

Estefania Petrella

Río Negro se hará cargo de las rutas nacionales 22 y 151 desde octubre

Uno de los anuncios centrales estuvo vinculado con el futuro de las rutas nacionales 22 y 151, dos corredores estratégicos para el transporte de insumos, maquinaria y trabajadores relacionados con la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta.

Weretilneck confirmó que el 29 de octubre se concretará el primer paquete de transferencia acordado con Vialidad Nacional, como parte de un convenio que comprende aproximadamente 530 kilómetros de rutas que pasarán a ser operadas por Río Negro.

La decisión llega en un contexto de fuerte deterioro de la infraestructura vial, especialmente en sectores del Alto Valle, donde el incremento del tránsito pesado y la falta de mantenimiento generaron reiterados reclamos de transportistas y automovilistas.

Según explicó el gobernador, entre el 95% y el 97% de los insumos vinculados a Vaca Muerta ingresan o salen a través del territorio rionegrino, una situación que incrementa la presión sobre los corredores existentes.

La transferencia permitirá avanzar con tareas de mantenimiento, recuperación de sectores deteriorados y planificación de nuevas obras. Sin embargo, el proceso será progresivo y estará sujeto a las condiciones establecidas en el acuerdo con Nación.

Millones de dólares para recuperar las rutas de Río Negro

Para financiar las primeras intervenciones, la Provincia contará con 4,5 millones de dólares provenientes de acuerdos vinculados a Duplicar Norte, otros 4,5 millones asociados al desarrollo no convencional de Phoenix y financiamiento de FONPLATA.

Este último organismo aportará 60 millones de dólares, según lo anunciado, para acompañar el desarrollo de infraestructura vial. Los recursos forman parte del esquema financiero presentado por el Gobierno provincial para afrontar las necesidades de conectividad.

Weretilneck también planteó que la solución no puede limitarse a reparar los caminos existentes. Consideró necesario avanzar en nuevos puentes, corredores alternativos y una mayor integración logística entre Río Negro y Neuquén.

Entre las iniciativas mencionadas aparece la Ruta de las Arenas, un proyecto destinado a reducir la circulación de camiones vinculados con la industria petrolera sobre las rutas nacionales 22 y 151.

El mandatario también destacó los estudios desarrollados junto al CFI y la Universidad de la Sorbona, además de las expectativas sobre la concesión ferroviaria de Ferrosur y una conexión entre San Antonio Este y Vaca Muerta.

Vaca Muerta Oil Sur tiene fecha estimada para su primera exportación

Otro de los anuncios estuvo relacionado con Vaca Muerta Oil Sur, el megaproyecto que permitirá transportar petróleo desde la cuenca neuquina hasta la costa atlántica rionegrina para su posterior comercialización en los mercados internacionales.

Weretilneck aseguró que las obras mantienen el cronograma previsto y anticipó que la primera exportación de petróleo podría concretarse entre febrero y abril de 2027, durante el primer cuatrimestre del próximo año.

“Están en los plazos como correspondía al contrato, y se estima que la primera carga de petróleo se va a dar en el primer cuatrimestre del año próximo”, expresó el gobernador durante su intervención.

El proyecto contempla la construcción de un oleoducto de 520 kilómetros, estaciones de bombeo, infraestructura eléctrica y una playa de almacenamiento de petróleo que, según lo proyectado, será la más grande de Argentina.

La infraestructura permitirá ampliar la capacidad de evacuación del petróleo producido en Vaca Muerta y posicionará a Río Negro como una plataforma de exportación energética, con instalaciones estratégicas sobre su costa atlántica.

Los proyectos de GNL avanzan y esperan nuevas definiciones

El gobernador también repasó el estado de las inversiones relacionadas con el Gas Natural Licuado (GNL), otro de los desarrollos que podrían transformar la actividad portuaria, industrial y energética de la provincia durante los próximos años.

En ese sentido, destacó que el proyecto encabezado por Pan American Energy mantiene los plazos establecidos, con trabajos ejecutados tanto en tierra como en el mar y la llegada del primer buque prevista para junio de 2027.

Respecto del segundo proyecto de GNL, liderado por YPF, Weretilneck anticipó que durante noviembre de 2026 se espera conocer la decisión final de inversión, una instancia determinante para avanzar hacia las siguientes etapas.

Esta definición empresarial será necesaria para continuar con los procesos de ingeniería, planificación y financiamiento. Por ese motivo, el mandatario destacó la importancia de concretar los compromisos previstos para el desarrollo de las iniciativas energéticas.

“No son ideas, no son sueños, no son utopías, no son proyectos. Son realidades”, sostuvo Weretilneck al referirse al avance de las inversiones y al impacto que podrían generar en la economía provincial.