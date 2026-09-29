Alberto Weretilneck dio el último paso para destinar $7.000 millones a las rutas 22 y 151

Tras la publicación en el Boletín Oficial, quedó promulgada la ley que fija los montos económicos del proyecto Duplicar Norte a la reparación de las rutas nacionales.

El gobernador Alberto Weretilneck promulgó la ley que habilita los fondos del proyecto Duplicar Norte a la reparación de las rutas nacionales 22 y 151.

El gobernador Alberto Weretilneck promulgó la ley que permitirá destinar aproximadamente $7.000 millones provenientes de una inversión energética al inicio de las obras de reparación y mantenimiento de las rutas nacionales 22 y 151 , dos corredores estratégicos para Río Negro.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto 901/26 , que promulgó la Ley 5895 luego de su paso por la Legislatura provincial. La norma establece específicamente cuál será el destino de los recursos vinculados al Proyecto Duplicar Norte .

La promulgación representa el paso posterior a la aprobación legislativa y consolida el esquema definido para transformar parte de los ingresos generados por las nuevas inversiones vinculadas al petróleo y el gas en obras de infraestructura dentro del territorio rionegrino.

La Ley 5895 había conseguido un amplio respaldo durante su tratamiento en la Legislatura, donde recibió 37 votos positivos. Sin embargo, la propuesta no logró unanimidad y contó con el rechazo de una parte de los diputados.

Estefania Petrella

Qué establece la ley

La normativa ratifica el acuerdo celebrado entre la Provincia de Río Negro y Oleoductos del Valle S.A. (Oldelval) para avanzar con el Proyecto Duplicar Norte, relacionado con la ampliación de la infraestructura destinada al transporte de hidrocarburos.

Uno de los puntos centrales establece que la totalidad del Aporte al Desarrollo Territorial que recibirá Río Negro deberá utilizarse exclusivamente para comenzar las intervenciones previstas sobre las rutas nacionales 22 y 151, actualmente bajo un proceso de traspaso.

El monto previsto ronda los $7.000 millones y tendrá una afectación específica. Esto significa que los recursos provenientes del acuerdo con Oldelval no podrán utilizarse para afrontar gastos corrientes ni ser destinados hacia otras necesidades de la administración provincial.

El plan para comenzar las obras en las rutas

La promulgación se incorpora al proceso iniciado por Río Negro para asumir la gestión de las rutas nacionales 22 y 151. La decisión provincial apunta a avanzar con intervenciones sobre dos corredores afectados por años de deterioro.

En ese contexto, el Gobierno provincial decidió buscar herramientas propias de financiamiento para comenzar las reparaciones. Una de ellas será precisamente el aporte económico que surgirá del acuerdo celebrado con Oldelval para llevar adelante el Proyecto Duplicar Norte.

Los aproximadamente $7.000 millones no tendrán como finalidad resolver integralmente las necesidades existentes en ambos corredores, sino financiar las primeras intervenciones de reparación y mantenimiento contempladas dentro del esquema definido por la Provincia.

Weretilneck ya había establecido que esos fondos tendrían como destino directo las rutas. Con la promulgación de la Ley 5895, quedó formalizado el mecanismo que vincula los recursos provenientes de la inversión energética con las primeras obras viales.

De Duplicar Norte a las rutas 22 y 151

El Proyecto Duplicar Norte contempla la construcción de un nuevo oleoducto de aproximadamente 207 kilómetros de extensión. De ese total, 146 kilómetros atravesarán territorio rionegrino, una característica que fue considerada dentro del acuerdo alcanzado con la compañía.

La inversión permitirá que Río Negro reciba recursos que posteriormente serán volcados hacia infraestructura. El esquema impulsado por el Ejecutivo provincial busca vincular directamente el crecimiento de la actividad energética con inversiones destinadas a necesidades concretas dentro del territorio.

Además del Aporte al Desarrollo Territorial que será destinado a las rutas, el acuerdo establece otras obligaciones para Oldelval. Entre ellas aparece una tasa anual de 200.000 dólares destinada específicamente a tareas provinciales de control y fiscalización.

El proyecto también quedó comprendido dentro del régimen que establece la prioridad para la contratación de trabajadores rionegrinos. De esta manera, el acuerdo incorpora componentes económicos, laborales y de fiscalización relacionados con el desarrollo de la nueva infraestructura energética.