Borracho y empastillado: Le pegó un cabezazo en la cara a una policía y dañó un patrullero

Vecinos lo denunciaron por causar disturbios en la calle. Cuando los policías lo fueron a identificar reaccionó violentamente. Lo imputaron y quedó libre.

El Ministerio Público Fiscal le formuló cargos al hombre acusado de agredir a una policía y dañar un patrullero. Quedó libre con el cumplimiento de medidas cautelares.

Un hombre fue imputado por haberle dado un cabezazo en la cara a una policía y dañar un patrullero durante un procedimiento realizado el domingo por la noche en el barrio 2 de Febrero, ubicado en inmediaciones del Anai Mapu de Cipolletti.

El ataque se produjo minutos después de las 20, luego de que vecinos del sector llamaran al 911 RN Emergencias para alertar que había un sujeto que causaba disturbios en la vía pública.

Una patrulla de la Comisaría 45 concurrió al lugar y se encontraron con el sospechoso, a quien procedieron a identificar, un trámite de rigor. Sin embargo, el hombre intentó impedir el control policial y reaccionó con violencia.

El personal de la Comisaría 45 realizaba un operativo en el barrio anai Mapu. Un motociclista no se detuvo y atropelló a un policía, que sufrió heridas leves. El conductor fue condenado en un juicio abreviado. Archivo

Ante su resistencia, se produjo un forcejeo en la que el agresor le dio un cabezazo en el rostro a una sargento, causándole una lesión en el pómulo derecho.

Tras el golpe, el imputado continuó con su actitud violenta arremetiendo a patadas contra el móvil policial, hasta que fue finalmente reducido y trasladado a la dependencia policial.

El parte médico oficial constató que la funcionaria policial sufrió un hematoma en la zona ocular derecha a causa del impacto, sin requerir hospitalización.

Mezcla de alcohol y medicamentos

En tanto, la revisión médica efectuada al imputado, el reporte oficial indicó que presentaba signos de "ingesta alcohólica y de medicamentos", sin lesiones físicas.

La fiscal de turno Alejandra Altamira y la adjunta Florencia Piantoni encuadraron el hecho bajo la calificación legal de “atentado a la autoridad agravado por poner manos en la autoridad”, en calidad de autor.

El sustento probatorio está integrado por los testimonios del personal interviniente, vecinos de la zona y los correspondientes certificados médicos.

Libre con pautas de conducta

Asimismo, la parte acusadora solicitó la imposición de pautas de conducta para el imputado, tales como presentarse una vez por mes en la sede de la fiscalía local para firmar.

El defensor oficial, Rodrigo Martínez, quien asistió técnicamente al imputado, cuestionó la formulación de cargos y sostuvo que sería necesaria una readecuación de la calificación legal para diferenciar bien lo que es una resistencia de un atentado. Además, manifestó estar de acuerdo con la medida cautelar requerida.

Luego de escuchar a las partes, la jueza de garantías Amorina Sánchez Merlo dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso las pautas de conducta solicitadas por la fiscalía.