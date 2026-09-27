Lo acusaron por dispararle a un conductor y robarle el auto

Un hombre fue imputado por golpear, disparar a un conductor y robarle el auto en Bariloche. Cumplirá prisión preventiva mientras avanza la investigación.

La Justicia de Río Negro formuló cargos contra un hombre acusado de agredir a un conductor, dispararle en una pierna y sustraerle el vehículo en el que se desplazaban. El episodio ocurrió el pasado viernes cerca de las 18:30 , en la esquina de Avenida Circunvalación y calle Habana , en la ciudad de Bariloche .

Según la acusación presentada por la fiscal del caso, Daniela Ortiz Celoria , el imputado viajaba en el asiento del acompañante de un Ford Focus blanco que conducía la víctima. Al llegar a la mencionada intersección, el agresor le propinó un golpe en la cabeza con la culata de un revólver, le disparó en el muslo derecho y lo arrojó fuera del automóvil.

Antes de escapar a bordo del rodado, el atacante lo amenazó para evitar que realizara la denuncia correspondiente. A raíz de la agresión, la víctima debió recibir atención médica por un corte suturado en el cuero cabelludo y por la herida causada por el disparo, la cual presentó orificio de entrada y salida en la pierna.

Operativo policial y elementos de prueba

Pocas horas después del ataque, la Policía detuvo al imputado en la rotonda de acceso al Aeropuerto de Bariloche y secuestró el vehículo sustraído durante un procedimiento de requisa.

La investigación cuenta además con los informes del Gabinete de Criminalística, los certificados médicos policiales y las actuaciones de la Brigada de Investigaciones.

Calificación legal y prisión preventiva hasta 2027

La fiscalía encuadró provisoriamente el hecho bajo la figura de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para producir disparos ha sido acreditada, en calidad de autor, de acuerdo a los artículos 45 y 166, inciso 2 del Código Penal.

Además, con el objetivo de evitar el riesgo procesal de entorpecimiento de la causa, resguardar la integridad física de la víctima y ante la sospecha de que hayan participado más personas, la fiscal solicitó el dictado de la prisión preventiva hasta febrero.

Por su parte, el abogado defensor no objetó la formulación de cargos, aunque cuestionó la duración de la medida cautelar y propuso como alternativa que la prisión preventiva se extienda únicamente hasta noviembre con posibilidad de revisión.

Finalmente, el juez de Garantías Ricardo Calcagno tuvo por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por un plazo de cuatro meses. Asimismo, el magistrado resolvió ordenar la prisión preventiva requerida por la fiscalía hasta el 27 de febrero de 2027.