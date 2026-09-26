Brutal asalto: le disparó, lo golpeó con un arma y le robó el auto

Un hombre fue atacado a tiros y golpeado durante el robo de su vehículo. La Policía desplegó un operativo cerrojo y logró detener al sospechoso.

Un asalto a mano armada terminó con un disparo para robarle el auto a un hombre en Bariloche. La policía desplegó un amplio operativo.

Dos hechos delictivos registrados con pocas horas de diferencia movilizaron a la Policía de Río Negro en Bariloche . Los procedimientos terminaron con tres personas detenidas, mientras que uno de los episodios dejó a un hombre herido tras recibir un disparo durante el robo de su vehículo.

El caso de mayor gravedad ocurrió durante la tarde del viernes, cuando un hombre fue interceptado en inmediaciones de la ruta de Circunvalación y La Habana, en el sector Este de la ciudad. El atacante buscaba apoderarse de un Ford Focus.

Durante el asalto, el agresor utilizó un arma de fuego y le disparó al propietario del automóvil . Además, lo golpeó con la culata del arma antes de abordar el vehículo y escapar rápidamente del lugar con el rodado sustraído.

La situación generó un importante despliegue de la Policía de Río Negro, que recibió la información sobre el robo y puso en marcha un operativo cerrojo para intentar localizar el automóvil, detener al sospechoso y evitar que pudiera abandonar el sector.

Policía Río Negro

El operativo para recuperar el vehículo robado

Del procedimiento participaron efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial y de la Subcomisaría 80. Con los datos disponibles sobre las características del vehículo sustraído, los agentes comenzaron a recorrer los principales accesos y caminos cercanos al lugar del ataque.

La búsqueda tuvo resultados poco después. El Ford Focus fue identificado mientras circulaba por la ruta de Circunvalación, cerca de la intersección con la Ruta Provincial 80, uno de los corredores utilizados para acceder al Aeropuerto Internacional de Bariloche.

Los patrulleros lograron ubicarse en el trayecto del vehículo y bloquearon su circulación para impedir que continuara la fuga. De esta manera, obligaron al conductor a detener la marcha y posteriormente avanzaron con su reducción en el lugar.

El sospechoso, un hombre de 34 años, quedó detenido y a disposición de la Justicia. Paralelamente, los efectivos iniciaron las actuaciones correspondientes por el violento episodio que había comenzado minutos antes con el ataque contra el propietario del automóvil.

El procedimiento permitió recuperar el Ford Focus poco después de ocurrido el robo. La investigación judicial deberá avanzar ahora sobre las circunstancias del hecho y la responsabilidad del detenido en el ataque armado sufrido por la víctima.

Dos detenidos por otro intento de robo en Bariloche

El procedimiento se produjo pocas horas después de otro episodio que también requirió la intervención de la Policía de Río Negro. En ese caso, dos personas fueron detenidas luego de intentar cometer un robo dentro de un comercio de Bariloche.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.20 del jueves en un local ubicado sobre la calle Onelli, en su intersección con Felipe Laguna. Allí, una empleada se preparaba para cerrar el comercio cuando fue interceptada por dos individuos.

De acuerdo con la denuncia realizada por la trabajadora, ambos permanecían previamente en el exterior del establecimiento consumiendo bebidas alcohólicas. Cuando la mujer intentó bajar la persiana para finalizar la jornada comercial, los sujetos ingresaron e impidieron que concretara el cierre.

La situación se tornó violenta dentro del negocio. Los agresores hostigaron a la empleada y la atacaron física y verbalmente, mientras intentaban avanzar con la sustracción de mercadería que se encontraba en el interior del establecimiento comercial.

Personal de la Comisaría 28 tomó conocimiento del episodio y una patrulla se trasladó hasta el lugar. La intervención se concretó en pocos minutos y permitió localizar a los dos sospechosos antes de que lograran escapar del sector.

Ambos hombres fueron detenidos por los efectivos policiales y posteriormente quedaron a disposición de la Justicia. Las actuaciones continuaron para establecer las responsabilidades individuales y reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el intento de robo.