Allanamientos en Lamarque y Regina: secuestran marihuana y drogas sintéticas

La Policía de Río Negro llevó a cabo dos operativos en las localidades de Lamarque y Villa Regina , donde se logró el secuestro de marihuana, cocaína y sustancias compatibles con metanfetamina en el marco de investigaciones vinculadas al tráfico y comercialización de estupefacientes.

Las diligencias contaron con la participación de unidades policiales territoriales y áreas especializadas, que trabajaron en conjunto con la Justicia Federal para concretar las medidas dispuestas tras distintos trabajos investigativos.

El primer procedimiento fue ejecutado por personal de la Comisaría 17° en una vivienda situada sobre la calle Dr. Molina al 1400 , en la ciudad de Lamarque . Durante el registro del inmueble, los efectivos hallaron material vegetal distribuido en frascos y bolsas.

Ante el hallazgo, intervinieron agentes de la Delegación de Toxicomanía, quienes realizaron los narcotest correspondientes. Las pruebas dieron resultado positivo para cannabis sativa, contabilizando un total de 902 gramos de marihuana, divididos en 72 gramos de cogollos y 830 gramos de hojas secas.

Tras los resultados obtenidos, la Fiscalía Federal dispuso el secuestro inmediato de la sustancia. Asimismo, se notificó la imputación de un hombre por infracción a la Ley Nacional 23.737, quedando el resto de las actuaciones judiciales a cargo de la comisaría local.

Investigación por llamado al 0800 y drogas sintéticas en Regina

Por otro lado, un operativo en Villa Regina permitió el secuestro de drogas sintéticas en un domicilio de la calle Villarino al 500. Este procedimiento fue el resultado de una investigación iniciada hace dos meses, a partir de una denuncia anónima recibida en la línea gratuita 0800-333-4124.

La medida judicial fue autorizada por el juez Federal de Garantías Ezequiel Andreani, con la intervención de la Unidad Fiscal de Roca. En el lugar se incautaron 6,8 gramos de una sustancia compatible con metanfetamina y cocaína, cuyos reactivos dieron indicios orientativos a la espera de las pericias definitivas.

Como consecuencia del hallazgo, un hombre de 60 años fue notificado de las actuaciones judiciales por infracción a la Ley 23.737. En el despliegue colaboraron la División Toxicomanía y Leyes Especiales Alto Valle Este-Villa Regina, el grupo especial COER Regina y la Sección Canes Allen.

Los procedimientos destacan la articulación entre la información aportada por la ciudadanía mediante canales confidenciales y el trabajo coordinado del programa Río Negro Seguridad Inteligente para la prevención del narcomenudeo.