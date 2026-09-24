Cierra Cachi, la carnicería más vieja de Cipolletti, tras 71 años: "Tristeza pero hay que..."

Fundada en 1955, también funciona como autoservicio. Horacio, uno de los hermanos, cuenta las razones del adiós.

“Espero que el vacío salga tierno como siempre. No sea cosa que justo ahora que se van venga duro...”, bromea un fiel cliente. “¿Alguna vez le fallamos? “Miré que usted debe tener más años que la carnicería y nunca se quejó”, le siguen el chiste desde Cachi , otro comercio histórico de Cipolletti que está a punto de cerrar sus puertas.

Sí, tras largos 71 años , la carnicería más vieja de la ciudad bajará la persiana el próximo 1 de octubre . Luego de 7 décadas , 7 días apenas restan para la despedida del legendario negocio familiar que también funciona como autoservicio.

Toda una vida al servicio de la comunidad en el local de calle General Paz , en el barrio Santa Clara . Presente tanto tiempo con sus carnes, chacinados y productos de almacén en la mesa -y en la parrilla- de los cipoleños. Pero llegó el momento de desvincularse de la actividad comercial por diversos factores.

Con un delantal que remarca la asombrosa trayectoria del emprendimiento (“desde 1955”), Horacio le cuenta a LM Cipolletti las razones de la abrupta decisión.

“Cerramos el 1 de octubre y se alquila el salón. Empezaremos otra nueva vida, a disfrutar lo que podamos. Ya estamos grandes. Da tristeza pero todo tiene un final”, reflexiona mientras un vecino se lleva un asadito para la peña de los jueves con los muchachos.

“La situación económica está complicada. Es hora de dar un pasito al costado y empezar a vivir otras cosas. Me va a costar porque uno pasa todos los días acá adentro. Sentimientos encontrados”, resume sus sensaciones a la vez que le filetea unos bifes a una señora. La procesión va por dentro.

José, gran hermano

“Este negocio lo empezaron mis viejos en el 55’. A media cuadra, luego se trasladan acá y quedamos fijo en este lugar. Después falleció mi viejo, nosotros con mi hermano José a los 13 ó 14 años ya empezamos a laburar ayudándola a mi madre, que se nos fue hace poco. Es el negocio más antiguo de Cipolletti”, se jacta un tanto emocionado. Y orgulloso por el extenso camino transitado con dedicación, respeto y responsabilidad.

“El local se llama Cachi porque en el lugar donde funciona la carnicería antes había un campito. Mi primo se llamaba Oscar y mi viejo salía y lo llamaba ‘Cachi venía a tomar el café, Cachi vení a cambiarte’. Y entonces le pusimos Cachi. A mi mamá le decían Cachi y a nosotros nos llaman los hermanos Cachi”, revela el origen del nombre de la mítica carnicería.

“Los clientes nuestros son como la familia, te llaman, te felicitan si salió bueno, te retan si salió malo. Es un gusto atenderlos, estar con ellos. Se los va a extrañar”, reconoce con cierta melancolía. Y una basurita parece haberse metido en su ojo ya que se lleva su dedo hacia esa zona… En verdad se trata de la más auténtica emoción.

El mensaje a los clientes y el futuro del local

“Lo van a alquilar unos chicos para poner su propia carnicería y ojalá que les vaya bien”, anticipa Horacito despejando el misterio.

¿Qué nos dicen los clientes? La mayoría se pone contento, ‘tantos años de lucha está bueno que dejés y disfrutes…”.

¿Qué les decimos nosotros? “Agradecerle a todos ellos, a mi familia, a mi hijo, a mi sobrino, a mi hermano. Fue un gran emprendimiento familiar, siempre estuvimos trabajando bien, agradecerles también a los proveedores que han dado una mano cuando hemos necesitado”.

Cierra la carnicería más antigua de Cipolletti, aquella que en 1955 hacía los repartos a caballo. Se va un “Cachi” grande de la historia comercial cipoleña.