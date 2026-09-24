Paro docente: Unter movilizó a Viedma y prepara una protesta en Cipolletti

El gremio docente cumple una medida de fuerza de 48 horas contra los cambios en el IPROSS. Este viernes, el reclamo continuará con una protesta en la ciudad.

Unter moviliza este viernes en Cipolletti en medio de un nuevo paro provincial de 48 horas.

Mientras se desarrolla un nuevo paro docente de 48 horas en toda la provincia, la Legislatura de Río Negro debate este jueves el proyecto presentado por el Ejecutivo que propone modificaciones en el funcionamiento del IPROSS .

La iniciativa oficial generó el rechazo de diferentes organizaciones sindicales, principalmente porque contempla que los empleados estatales puedan elegir su propia obra social. En respuesta, los gremios profundizaron las medidas de protesta y trasladaron sus reclamos hasta Viedma.

Unter comenzó este jueves la primera de las dos jornadas de paro definidas por el último Congreso realizado en Villa Regina. La medida había quedado establecida para coincidir con el tratamiento legislativo del proyecto que modifica la Ley K N°2753.

Desde el gremio docente sostienen que antes de avanzar con una eventual libertad de elección resulta necesario conocer cuál es la situación económica y prestacional del IPROSS, además de garantizar mayor participación de los trabajadores en las decisiones del instituto.

Los gremios llevaron el reclamo hasta la Legislatura

En paralelo al paro docente, diferentes organizaciones sindicales se presentaron este jueves en las inmediaciones de la Legislatura provincial para visibilizar su rechazo mientras dentro del recinto se desarrolla el debate por el futuro de la obra social.

Entre los sectores movilizados se encuentran Unter, ASSPUR, SITRAJUR y representantes de los gremios universitarios ADUNC y ATUNRN. Las organizaciones confluyeron en Viedma para manifestar su posición frente al proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial.

La seccional Cipolletti también se sumó a la movilización. Representantes locales viajaron hasta la capital rionegrina para participar de las actividades y acompañar a docentes provenientes de distintos puntos de la provincia.

“En el marco del paro de 48 horas definido por el último Congreso, nos encontramos en la ciudad de Viedma para visibilizar y denunciar la maniobra libertaria del Gobierno de Río Negro con la obra social IPROSS”, expresaron desde la seccional.

Los representantes cipoleños permanecieron en las puertas de la Legislatura, mientras integrantes de diferentes seccionales ingresaron al recinto para seguir el tratamiento de la iniciativa y acompañar desde allí el reclamo impulsado por las organizaciones sindicales.

“Seguiremos exigiendo una obra social que garantice la salud de los trabajadores, con un instituto transparente y eficiente”, agregaron desde UnTER Cipolletti durante la primera jornada de la medida de fuerza.

Reclaman transparencia sobre el IPROSS

La secretaria general de Unter, Laura Ortiz López, había explicado que la organización considera necesario conocer la situación real del instituto antes de avanzar con cualquier modificación que permita a los trabajadores elegir otra cobertura de salud.

El sindicato reclama información sobre los aportes e ingresos del IPROSS, la distribución de los recursos, el endeudamiento y las prestaciones. También plantea cuestionamientos relacionados con la cobertura de medicamentos, insumos y las dificultades denunciadas por afiliados.

Sin embargo, desde el gremio remarcaron que esas críticas no implican abandonar la obra social. La conducción sindical sostiene que el objetivo es defender su carácter solidario y reclamar mejoras que permitan garantizar prestaciones adecuadas para los trabajadores estatales y sus familias.

Otro de los pedidos está relacionado con la participación sindical dentro de la Junta de Administración. El gremio pretende que los trabajadores puedan formar parte de las definiciones y ejercer mayor control sobre la utilización de los recursos del instituto.

El punto de encuentro de este viernes en Cipolletti será Kennedy y Alem. Estefania Petrella

El paro continuará con una protesta en Cipolletti

Las medidas tendrán continuidad este viernes 25 de septiembre en Cipolletti. La seccional local convocó a docentes y trabajadores a concentrarse desde las 10:30 en la intersección de avenida Alem y Kennedy.

Durante la actividad también realizarán una olla popular. Desde la organización solicitaron a quienes concurran llevar plato y cuchara y remarcaron que el objetivo será encontrarse para visibilizar los diferentes reclamos que atraviesa actualmente el sector docente.

Además de la defensa del IPROSS, la convocatoria incorpora pedidos por mayor presupuesto para la educación pública, mejores condiciones laborales, salarios dignos, recuperación del poder adquisitivo y la reapertura de las negociaciones paritarias.

La protesta también incluirá reclamos relacionados con las jubilaciones y los derechos previsionales. “La salud es un derecho, no un negocio”, señalaron desde la organización al convocar a la actividad que acompañará la segunda jornada del paro provincial.

Educación pidió registrar la asistencia

En medio del conflicto, el Ministerio de Educación de Río Negro comunicó a última hora del inicio del paro que los docentes que no adhieran a la medida podrán registrar su presencia laboral mediante la página web oficial.

El personal deberá ingresar al apartado denominado “Trámites y Consultas” para dejar constancia de su asistencia. Según se informó, el procedimiento permitirá acreditar que el trabajador concurrió a cumplir sus funciones durante la jornada alcanzada por la medida sindical.

De esta manera, la cartera educativa contará con un registro de los docentes que no adhieran al paro ante posibles descuentos salariales derivados de la medida de fuerza que se desarrolla durante este jueves y viernes.