Alberto Weretilneck: "Ipross tiene condiciones para competir en el mercado"

El Gobierno de Río Negro impulsa un proyecto para que agentes públicos elijan su prestación médica y la obra social provincial compita en el mercado.

El gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck , anunció una medida clave que transformará el sistema de salud de los empleados estatales. A través de un proyecto de ley, los agentes públicos de la provincia tendrán la libertad de elegir y pagar la obra social o prepaga que prefieran, en un escenario inédito desde la creación del organismo provincial.

La iniciativa busca abrir el mercado para que Ipross compita de manera directa con empresas prepagas y entidades sindicales. Según explicó el propio mandatario, la medida representa un hito institucional para la administración pública local.

“Esta decisión representa un cambio histórico para Ipross , que ahora podrá competir con el resto de las obras sociales. Desde su fundación, nunca contó con esta posibilidad y creemos que tiene todas las condiciones para hacerlo de la mejor manera”, sintetizó Weretilneck .

El Gobierno rionegrino envió a la Legislatura un proyecto de ley para habilitar la libre elección de obra social de los estatales, que hoy solo pueden afiliarse a Ipross.

El mandatario remarcó que el contexto actual de la institución le permite asumir este desafío con solidez. “Creemos que el Ipross tiene todas las condiciones para competir en el mercado, por los servicios que brinda, por ello tomamos la decisión de darle la libertad para que cada agente público pueda elegir y pagar la obra social que decida”, afirmó en diálogo con los medios, agregando que esto “permitirá que siga creciendo”.

Desafío, calidad y más de 130.000 afiliados

Con una masa de más de 130.000 afiliados de manera directa e indirecta, la obra social de Río Negro atraviesa un proceso de transformaciones internas orientado a consolidar sus prestaciones médicas en el territorio provincial.

“Esta decisión de abrir la competencia se centra en la buena respuesta que está dando actualmente”, reafirmó el titular del Ejecutivo rionegrino. En esa línea, puntualizó: “Sabemos que hoy Ipross cuenta con muy buena cobertura en discapacidad, diabetes, también se incrementó la cobertura en medicamentos”.

El proyecto de ley representa un beneficio integral para las partes involucradas. Mientras los trabajadores ganan autonomía para seleccionar la cobertura sanitaria más conveniente para ellos y su grupo familiar, la obra social provincial busca afianzar su proceso de mejora.

“Esto obliga a Ipross a seguir mejorando su prestación, dando respuestas ágiles y de calidad a sus afiliados frente a la competencia”, concluyó el Gobernador.