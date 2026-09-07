El gobernador Weretilneck distinguió a Pierri, autor de la ley que permite a las familias obtener el título de sus hogares

El encuentro fue en Bariloche. Es el primer reconocimiento que recibe el impulsor de la norma, que cumplió 32 años en vigencia. Río Negro registra 440 beneficiados.

El gobernador Alberto Weretilneck recibió en Bariloche a Alberto Pierri, impulsor de la Ley que permite regularizar la situación dominial de viviendas. Estuvo acompañado por el intendente local, Walter Cortez.

El gobernador Alberto Weretilneck recibió en Bariloche a Alberto Pierri , impulsor de la Ley Nacional N° 24.374, conocida como Ley Pierri , una norma que desde hace 32 años permite a miles de familias regularizar la situación dominial de sus viviendas y acceder a la seguridad jurídica sobre sus hogares. En Río Negro, más de 440 familias pudieron resolver su situación a partir de su implementación.

La Ley Pierri establece un régimen especial para aquellas personas que hayan ejercido la posesión pública, pacífica y continua de un lote urbano destinado a vivienda única y permanente. A través de un procedimiento sencillo y accesible, permite a las familias alcanzar la titularidad formal de sus viviendas.

“Cuando decidimos encontrarnos hoy, lo hicimos con la idea de mostrar el resultado de una decisión que se tomó hace muchos años. Detrás de esto hay trabajo, voluntad, una decisión política y también mucha investigación”, sostuvo Weretilneck, quien estuvo acompañado por el intendente Walter Cortes.

Durante la jornada, el Gobernador entregó a Pierri un reconocimiento por su compromiso y por haber impulsado una herramienta que permitió a miles de familias alcanzar la seguridad jurídica sobre sus hogares.

“Es la primera vez que se me ofrece una distinción, un homenaje de esta manera”, reconoció Pierri, emocionado. “La verdad es que me sorprendió y estoy muy agradecido. Habiendo transcurrido ya 32 años de la sanción de esta ley, estoy acá con enorme agradecimiento para acompañar a todas estas familias”, agregó.

Reconocimiento a los protagonistas del proceso en Río Negro

La Provincia también reconoció a escribanos y profesionales que adhirieron al régimen y acompañaron a las familias durante las distintas etapas del proceso de regularización dominial.

Fueron distinguidos Juan Manuel Duhagon, María Esther Alberione, Sylvia Astuena, María Eugenia Aguilar, Fabrizio Fato, Diana Marconi y Claudio Ardenghi. También se reconoció al Colegio de Agrimensores, con la presencia de Gustavo Batistessa, por su participación en una instancia fundamental del proceso.

Asimismo, la jornada también tuvo un momento especial con el reconocimiento a Ana Aguado, escribana que firmó la primera acta de constatación correspondiente a la Ley Pierri en Bariloche. Esa firma marcó el inicio de un proceso que, con el paso de los años, permitió que numerosas familias pudieran obtener la escritura de sus viviendas.

“El trabajo que hicimos fue muy lindo, porque la verdad es que de ese intercambio surgieron muchas cosas. Todavía no puedo creer haber sido la primera y todo el tiempo que pasó desde entonces”, explicó la escribana.

También se reconoció a la familia Quejas-Alarcón, la primera de la provincia en recibir su acta bajo este régimen, convirtiéndose en parte de la historia de una herramienta que continúa dando respuestas concretas a las familias rionegrinas.

Firmas y entrega de escrituras

Durante la jornada se firmaron nuevas actas correspondientes a familias que continúan su proceso de regularización dominial y se entregaron escrituras que representan la culminación de años de esfuerzo para alcanzar la titularidad de sus hogares.

“Esta ley tiene un alcance humano impresionante. ¿Qué mayor tranquilidad puede tener una familia que aquella que, después de poner todos sus ahorros, su dinero, su esfuerzo y el sacrificio de toda una vida en un lugar, puede tener la seguridad jurídica de ese hogar? Es el lugar donde crecieron los hijos, donde hoy crecen los nietos, el lugar donde se construyó el amor de toda una vida”, concluyó Weretilneck.

Como cierre, se entregaron escrituras correspondientes al Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de Río Negro (IPPV), concretando para nuevas familias un proceso que les permite contar definitivamente con la documentación que acredita la titularidad de sus viviendas.

Participaron el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; el Ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena; el Interventor del IPPV, Mariano Lavin; el Legislador y Presidente del Bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López; además de intendentes, legisladores, familias beneficiarias y vecinos de Bariloche.