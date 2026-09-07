¡Atención! EDERSA realizará cortes programados este martes: qué ciudades afectará
Así lo comunicó Edersa en las últimas horas. La interrupción responde a trabajos de mantenimiento y obras de mejora en las redes eléctricas.
La distribuidora de energía Edersa informó que este martes 8 de septiembre cuadrillas operativas de la distribuidora EdERSA llevarán a cabo importantes trabajos de mantenimiento y obras de mejora en las redes eléctricas.
Los trabajos requerirán una serie de cortes programados de energía distribuidos de la siguiente manera:
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- Cipolletti: de 9 a 11 de la mañana en la entrada Scianka, zona del Tercer Puente, chacras y empresas aledañas.
- General Roca: tendrá la interrupción de 12.30 a 15.30 horas en el cuadrante delimitado por las calles 25 de Mayo, Rocha, España y Belgrano.
- Fernández Oro de 13 a 15 horas en la zona del Parque Industrial y planta de Pollolín.
Desde la empresa prestadora se solicita a los vecinos y comerciantes de las zonas mencionadas tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante las tres horas que durarán los trabajos operativos.
Recomendaciones ante cortes de energía
- Desenchufar electrodomésticos: Desconecta equipos y aparatos sensibles para protegerlos de variaciones de voltaje cuando vuelva la luz.
- Usar linternas: Prefiere linternas a pilas en lugar de velas para prevenir incendios.
- Cuidar alimentos: Mantén cerradas las puertas de la heladera y el freezer para conservar el frío el mayor tiempo posible.
Por consultas y reclamos comunicate con SARA por whatsapp enviando un mensaje al 299 472 3434.
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