Provincia LMCipolletti Edersa ¡Atención! EDERSA realizará cortes programados este martes: qué ciudades afectará

Así lo comunicó Edersa en las últimas horas. La interrupción responde a trabajos de mantenimiento y obras de mejora en las redes eléctricas. Agregar LM Cipolletti a







Edersa programó varios cortes para este domingo.

La distribuidora de energía Edersa informó que este martes 8 de septiembre cuadrillas operativas de la distribuidora EdERSA llevarán a cabo importantes trabajos de mantenimiento y obras de mejora en las redes eléctricas.

Los trabajos requerirán una serie de cortes programados de energía distribuidos de la siguiente manera:

Cipolletti: de 9 a 11 de la mañana en la entrada Scianka, zona del Tercer Puente, chacras y empresas aledañas.

General Roca: tendrá la interrupción de 12.30 a 15.30 horas en el cuadrante delimitado por las calles 25 de Mayo, Rocha, España y Belgrano.

Fernández Oro de 13 a 15 horas en la zona del Parque Industrial y planta de Pollolín. Desde la empresa prestadora se solicita a los vecinos y comerciantes de las zonas mencionadas tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante las tres horas que durarán los trabajos operativos.

Recomendaciones ante cortes de energía Desenchufar electrodomésticos: Desconecta equipos y aparatos sensibles para protegerlos de variaciones de voltaje cuando vuelva la luz.

Desconecta equipos y aparatos sensibles para protegerlos de variaciones de voltaje cuando vuelva la luz. Usar linternas: Prefiere linternas a pilas en lugar de velas para prevenir incendios.

Prefiere linternas a pilas en lugar de velas para prevenir incendios. Cuidar alimentos: Mantén cerradas las puertas de la heladera y el freezer para conservar el frío el mayor tiempo posible. Por consultas y reclamos comunicate con SARA por whatsapp enviando un mensaje al 299 472 3434.