Cortes de luz programados para este domingo en Cipolletti: hora y lugar
Así lo comunicó Edersa en las últimas horas. La interrupción responde al plan de obras clave que realiza la compañía.
La distribuidora de energía Edersa informó que este domingo 6 de septiembre, entre las 10 y las 13 se llevará a cabo un corte de suministro eléctrico programado en Cipolletti. La interrupción del servicio responde a la necesidad de avanzar en el plan de obras sobre los alimentadores 1 y 4, donde las cuadrillas operativas realizarán tareas de mantenimiento y mejora en la red.
Las maniobras técnicas requerirán la suspensión temporal del servicio en los siguientes puntos de la ciudad:
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Desde la empresa prestadora se solicita a los vecinos y comerciantes de las zonas mencionadas tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante las tres horas que durarán los trabajos operativos.
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