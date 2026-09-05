Cortes de luz programados para este domingo en Cipolletti: hora y lugar

La distribuidora de energía Edersa informó que este domingo 6 de septiembre, entre las 10 y las 13 se llevará a cabo un corte de suministro eléctrico programado en Cipolletti. La interrupción del servicio responde a la necesidad de avanzar en el plan de obras sobre los alimentadores 1 y 4, donde las cuadrillas operativas realizarán tareas de mantenimiento y mejora en la red.