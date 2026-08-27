EdERSA realizará trabajos de mantenimiento y modernización que obligarán a interrumpir el servicio durante varias horas en distintos sectores.

Cortes de luz en Cipolletti: qué barrios se verán afectados este viernes.

Este viernes 28 de agosto , vecinos de distintos sectores de Cipolletti y San Antonio Oeste deberán tener en cuenta cortes programados de energía debido a trabajos que realizará la distribuidora Edersa .

Las cuadrillas operativas llevarán adelante tareas de mantenimiento, modernización de redes e infraestructura , además de trabajos destinados a la vinculación de nuevos suministros.

Por este motivo, el servicio eléctrico será interrumpido durante franjas horarias determinadas.

Los sectores afectados en Cipolletti

En Cipolletti, el corte está previsto entre las 9:30 y las 12:30 y alcanzará a distintos sectores de la ciudad.

Los lugares incluidos son:

Barrio Ferri.

Barrio Manantiales.

Loteo Los Perales.

Predio Los Duendes.

Sector ex Fábrica SCAC.

La interrupción se realizará mientras las cuadrillas trabajan sobre las redes e infraestructura eléctrica.

También habrá un corte en San Antonio Oeste

En San Antonio Oeste, el corte tendrá una duración mayor. Será de 9 a 16 y afectará a los suministros ubicados sobre la Ruta Nacional N° 3, entre los kilómetros 1125 y 1134.

Desde Edersa solicitaron a los usuarios de las zonas alcanzadas tomar las medidas necesarias ante la interrupción del servicio.

Los cortes fueron programados para permitir que los operarios puedan realizar las tareas de manera segura y avanzar con las mejoras previstas en la red.