Acusado de agredir a su ex debe permanecer a 1.000 metros de distancia y llevar tobillera GPS

La mujer denunció que la golpeó y la dejó encerrada. Tuvo que escapar y pedir ayuda en la Comisaría del Anai Mapu, donde también se entregó el hombre.

El hombre acusado de violencia de género y robo se entregó voluntariamente en la Comisaría del barrio Anai Mapu.

El hombre de 45 años de edad que se entregó en la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu luego de que su ex pareja lo denunciara en la misma unidad por un grave hecho de violencia de género fue imputado por el delito de “violación de domicilio, robo y lesiones leves agravadas”.

La acusación se formalizó en la audiencia realizada durante la mañana de este miércoles en la sede judicial local. Al formularle los cargos, la fiscal Adjunta Ivana Vassellatti había solicitado que el hombre, identificado como Mauro Edgardo Cortez , quedara en prisión preventiva ante los riesgos procesales. Sin embargo, el defensor Oficial Rodríguez se opuso y pidió una medida cautelar menos gravosa, como la prohibición de acercamiento a la víctima y el monitoreo con una tobillera GPS para controlarlo.

La jueza Amorina Sánchez Merlo consideró que no se habían probado los peligros procesales y aceptó el requerimiento de la defensa, por lo que le ordenó a Cortez que no se puede acercar a la víctima a menos de 1000 metros de distancia y además deberá llevar un dispositivo de seguimiento satelital.

Desesperado pedido de auxilio

El hecho de violencia de género se produjo el último domingo cerca de la medianoche en la casa de la mujer y tuvo ribetes dramáticos. En la denuncia efectuada, la víctima relató que su ex la había agredido físicamente y la retuvo contra su voluntad en su propio domicilio.

Agregó que, aprovechando un descuido del sujeto, escapó hacia la vivienda de un familiar, desde donde se dirigió luego a la unidad policial en busca de ayuda. Según trascendió, llegó a la dependencia en medio de un notable cuadro de alteración nerviosa, por lo que los efectivos además de contenerla requirieron asistencia médica.

En tanto que el acusado, que reside en el barrio Quito de Cipolletti, se apoderó del teléfono de la víctima y escapó del lugar, informaron fuentes de la fuerza.

Sin embargo, este lunes se presentó voluntariamente en la Comisaría del Mapu donde quedó en calidad de detenido, aunque luego ser trasladado a otra sede policial dado que la encargada del procedimiento no tiene calabozos. Tras la audiencia de este miércoles recuperó la libertad.