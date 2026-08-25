Obras en calle Alem: reemplazan 100 metros de cañería cloacal en Cipolletti

ARSA reemplaza una cañería cloacal deteriorada sobre calle Alem. Las obras comenzaron esta semana y podrían extenderse hasta el jueves.

Aguas Rionegrinas (ARSA) avanza con una obra de recambio de cañería cloacal en calle Alem , entre Córdoba y Libertad, en Cipolletti . Los trabajos buscan solucionar una importante rotura que afectaba el normal escurrimiento de los líquidos cloacales.

La intervención comenzó este lunes y, según estimaron desde el Servicio Local, finalizaría el próximo jueves . En los primeros trabajos ya se colocaron cerca de 40 metros de nueva cañería , de los 100 metros que serán reemplazados.

La instalación existente es de asbesto cemento y presentaba un avanzado deterioro debido a la acción corrosiva de los gases propios de los líquidos cloacales.

Ese desgaste había provocado sucesivas roturas, por lo que se decidió avanzar con el reemplazo completo de un tramo de aproximadamente 100 metros.

La obra permitirá mejorar las condiciones del sistema y evitar nuevas fallas en uno de los sectores intervenidos.

Un trabajo que requiere especial cuidado

Desde el Servicio Local explicaron que las tareas presentan una dificultad particular debido a la ubicación de la cañería existente, que se encuentra sobre la vereda.

En el sector también hay raíces de árboles y cañerías domiciliarias, por lo que las cuadrillas deben avanzar con especial cuidado para evitar daños durante la excavación y colocación de la nueva infraestructura.

Recomiendan circular con precaución

Mientras continúen los trabajos, desde Aguas Rionegrinas solicitaron a los vecinos y vecinas transitar con precaución por calle Alem, debido a la presencia de maquinaria y personal trabajando en la zona.

Las tareas continuarán durante los próximos días hasta completar el recambio previsto.

Avanzan las obras en la rotonda de Illia y Perón

El Municipio de Cipolletti avanza con la obra en la rotonda de las calles J.D. Perón y Arturo Illia, en el punto de unión de las avenidas de Circunvalación. La intervención forma parte del Plan de Mejoramiento y Seguridad Vial impulsado por el ejecutivo local con el objetivo de reordenar la circulación, mejorar la transitabilidad de la zona y brindar aportes sustanciales a la infraestructura urbana.

A través de la secretaría de Obras Públicas, la comuna detalló el cronograma de tareas operativo para los próximos días. En la zona del canal de riego se ejecuta el llenado de la platea del cabezal norte y de las alas del cabezal sur, junto con las labores de relleno entre caños en los últimos 18 metros.

En simultáneo, las cuadrillas avanzan con el llenado de alas y cabezal norte del canal de riego, el saneamiento de la rama este de la rotonda, y el relleno destinado a la tapada de caños tanto en la parte superior como lateral del canal.

El esquema semanal se completa con las tareas de saneamiento y preparación de la subrasante en el sector este del trazado, sumado a la preparación de la base granular sobre la zona del canal de riego.