Avanzan las obras en la rotonda de Illia y Perón: la agenda de trabajos y los desvíos de tránsito

El Municipio avanza con las tareas en la intersección de Circunvalación. Conocé las calles habilitadas y los desvíos en el tránsito.

El Municipio realiza trabajos previos en un canal, para avanzar con la rotonda en Circunvalación.

El Municipio de Cipolletti avanza con la obra en la rotonda de las calles J.D. Perón y Arturo Illia , en el punto de unión de las avenidas de Circunvalación . La intervención forma parte del Plan de Mejoramiento y Seguridad Vial impulsado por el ejecutivo local con el objetivo de reordenar la circulación, mejorar la transitabilidad de la zona y brindar aportes sustanciales a la infraestructura urbana.

A través de la secretaría de Obras Públicas , la comuna detalló el cronograma de tareas operativo para los próximos días. En la zona del canal de riego se ejecuta el llenado de la platea del cabezal norte y de las alas del cabezal sur, junto con las labores de relleno entre caños en los últimos 18 metros .

En simultáneo, las cuadrillas avanzan con el llenado de alas y cabezal norte del canal de riego, el saneamiento de la rama este de la rotonda, y el relleno destinado a la tapada de caños tanto en la parte superior como lateral del canal.

El Municipio realiza trabajos previos en un canal, para avanzar con la rotonda en Circunvalación.

El esquema semanal se completa con las tareas de saneamiento y preparación de la subrasante en el sector este del trazado, sumado a la preparación de la base granular sobre la zona del canal de riego.

Licitación, plazos de ejecución y empresa adjudicataria

La obra, denominada oficialmente “Rotonda intersección de las calles J.D Perón y Arturo Illia”, se lleva adelante en el marco de la Licitación Pública N° 09/26. El proyecto fue adjudicado a la empresa Riveiro, encargada del despliegue técnico.

Las tareas operativas comenzaron a mediados de agosto y disponen de un plazo total de ejecución estipulado en 210 días corridos.

Esquema de desvíos en el tránsito vehicular

Con la premisa de mantener la conectividad vial en el sector y dar continuidad a la circulación durante las maniobras, se dispuso un esquema de desvíos a través de las calles Domingo Savio y Mosconi.

El itinerario alternativo está previsto para quienes transiten desde la calle J.D. Perón hacia A. Illia al Este, así como para aquellos conductores que se desplacen desde A. Illia Este con dirección hacia A. Illia Oeste.

Ambas arterias alternativas fueron acondicionadas de manera previa para soportar la circulación vehicular durante todo el período en que se ejecuten las obras. Por último, se solicita a los automovilistas circular con máxima precaución y respetar la señalización de los desvíos indicados.