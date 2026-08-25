La Unter busca gestionar loteos sociales para docentes en Fernández Oro

El gremio Unter pidió una audiencia con el intendente de Fernández Oro, Gustavo Amati, para evaluar la posibilidad de loteos para docentes.

En la Unter cipoleña hay gran preocupación por los problemas de los docentes que deben alquilar para vivir.

El gremio docente Unter presentó en el Municipio de Fernández Oro un pedido de audiencia con el intendente Gustavo Amati con el fin de conversar sobre el grave problema que se ha vuelto acceder a un alquiler , por los altos valores que se piden y los bajos salarios existentes, y evaluar la posibilidad de acceder a loteos a precios accesibles.

La organización sindical no se queda quieta ante el drama que enfrenta un número elevado de docentes que no poseen vivienda propia y deben procurarse un lugar en alquiler para vivir. Se estima que la mitad de los trabajadores de la educación que se desempeñan en un establecimiento escolar residen en una casa o departamento alquilado.

La semana pasada, el titular de la Unter ocal, Fabián Oliva, se presentó por segunda vez en el Municipio de Cipolletti para tener una audiencia con el intendente Rodrigo Buteler por una razón similar. Esto es, dialogar para buscar alternativas que permitan facilitar el acceso a la tierra y la vivienda para los docentes que necesitan un espacio donde levantar el techo propio y dejar de pagar los alquileres sumamente altos de la ciudad. Los montos aquí están vinculados a la zona petrolera neuquina, aunque Cipolletti no produce ni una gota de hidrocarburos.

El referente de la UnTER Cipolletti, Fabián Oliva, presentó en el Municipio de Fernández Oro un pedido de audiencia con el intendente Gustavo Amati, con objeto de evaluar la posibilidad de loteos de tierras a valores accesibles para los docentes.

Esta vez, el dirigente sindical se presentó por primera vez en el Municipio orense en procura de conversaciones que redunden en respuestas favorables o, al menos, optimistas. Siempre hay que dar el primer paso.

Unter denuncia la crisis habitacional

Cumplida la gestión, se conoció un pronunciamiento de la Unter con el título de "la crisis habitacional también golpea nuestro salario", en el que se aborda el complicado panorama que enfrentan tantos trabajadores de la educación.

El texto, se indica que "el aumento estrepitoso de los alquileres ha sido una de las causas por las cuales nuestro poder adquisitivo se ha derrumbado en estos últimos años. Esta situación conlleva a que muchos docentes deban regresar a vivir a la casa de familiares o hacinarse entre varios para poder costear las abultadas sumas".

Se expresa que "la ausencia de regulación de los alquilares, sumado a la inexistencia de proyectos de entrega de lotes o viviendas por parte del Estado coloca a la docencia frente a una situación habitacional desesperante".

Especulación inmobiliaria

Según la organización sindical, en la región "el desmantelamiento de chacras es una constante orientada principalmente a la especulación inmobiliaria y al negocio de desarrollistas ligados a los distintos gobiernos, situación que expone la gran oferta de tierras que podrían destinarse a la construcción de barrios para las y los trabajadores".

De allí, que la Unter local haya reiterado "el pedido de una reunión con el intendente de la ciudad para poder poner en agenda del Ejecutivo esta necesidad" y de allí también que este lunes se haya realizado "el mismo pedido al intendente de Fernández Oro. La crisis habitacional se agudiza y son los gobernantes quienes deben garantizar el acceso a la tierra y la vivienda y es por ello que les reclamamos una audiencia en la que podamos avanzar en un plan tendiente a dar respuestas a esta necesidad".

Esperan convocatoria en Cipolletti

En diálogo con LMCipolletti, el dirigente Fabián Oliva manifestó, en relación con el pedido de audiencia a Buteler, que "no tuvimos ningún tipo de de respuesta" hasta ahora, pero el gremio seguirá aguardando para poder hablar.

El sindicalista señaló que existe la posibilidad por parte de los municipios de impulsar loteos sociales, en los que puedan participar gremios como la Unter, con el fin de que "los compañeros y compañeras puedan acceder a un lote para poder construir su vivienda".

"En nuestro sector, tenemos en promedio que más del 50 por ciento de los compañeros que trabajan en una escuela viven en un lugar alquilado. Pero la crisis está volviéndose cada vez más complicada, y hay docentes que ya no pueden alquilar y se están volviendo a vivir a la casas de sus padres, de su madre, de otros familiares. Hay compañeros que vienen de otras provincias y que tienen que compartir el alquiler porque los sueldos no les alcanzan", enfatizó.

Endeudarse para poder alquilar

Enfatizó que actualmente "los salarios no alcanzan para cubrir todas las necesidades" y son muchos los docentes, y los trabajadores en general, que "están endeudándose para comprar remedios o para renovar un alquiler. Al final, cuando ya no tienen más, terminan por entrar en financieras donde los intereses son usurarios".

Consideró que, en cuanto a los alquileres, debería existir "algún tipo de regulación, porque hoy no existe ninguna regulación, directamente".

Pero, una solución más de fondo, se relaciona con las posibilidades que existen "en los municipios de efectuar loteos sociales", que obren como una alternativa "a los loteos comerciales. En Cipolletti y la región vemos zonas que, hasta hace poco tiempo, estaban prohibidas para loteos porque eran zonas productivas y hoy se están haciendo loteos por grandes inmobiliarias y a altos costos. Y no hay respuestas para los sectores de menos recursos para tener acceso a un lote para construir la propia vivienda. A todo esto, tampoco existe la posibilidad de acceder a la vivienda por parte de la provincia", subrayó el referente de la Unter de Cipolletti.