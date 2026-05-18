Comercios en crisis en Cipolletti: cierres en el centro, alquileres millonarios y alerta por prestamistas

En Cipolletti continúan los cierres de locales comerciales, especialmente en el centro donde los alquileres son impagables para muchos empresarios.

La situación económica de los comercios y las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Cipolletti atraviesa un escenario complejo marcado por la caída del consumo y el encarecimiento de los costos operativos. José Luis Bunter , referente de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro , trazó un crudo diagnóstico sobre la realidad del sector local, advirtiendo sobre el cierre de locales, las deudas familiares y la aparición de financiamientos informales peligrosos.

Según detalló Bunter , el impacto de la crisis se hace sentir con fuerza en el corazón comercial de la ciudad. "En zona céntrica se han perdido más de 15 locales, hasta donde nosotros comenzamos a contar, la verdad que son más", afirmó. Al respecto, explicó que muchos comerciantes optaron por trasladarse hacia los barrios , mientras que otros "han cerrado, han reubicado a su gente en otras sucursales y otras directamente han cerrado".

Esta problemática afecta fundamentalmente a las actividades no esenciales , las cuales sufren el impacto directo de los altos costos de funcionamiento. El principal factor de asfixia son los alquileres, cuyos valores se encuentran fuertemente elevados en el mercado actual. Al ser consultado por los montos en el sector céntrico, el referente empresarial precisó: "Básicamente un alquiler muy pequeño, tres millones de pesos para arriba y supera los 15 , casi 20 millones de pesos ".

Frente a estos costos, el alivio impositivo estatal ha sido mínimo. Bunter señaló que el único movimiento registrado a favor del sector fue la determinación del gobernador de aplicar una baja del 1.5 por ciento en ingresos brutos con respecto a las facturas en general de luz y de gas.

La "pandemia económica" del endeudamiento

El dirigente empresario comparó la situación actual con una crisis sanitaria de gran magnitud: "Estamos viviendo una pandemia económica donde el virus, para que lo entienda la gente, es el endeudamiento". Esta realidad golpea tanto a las pymes como a los hogares, en un contexto donde las paritarias quedaron rezagadas frente a la inflación —mencionando un reciente incremento salarial del 5% dividido en tres meses— mientras se dolarizaron servicios y obligaciones como agua, luz, gas, prepagas y colegios privados.

Las estadísticas compartidas por Bunter reflejan la gravedad del problema: el endeudamiento de los hogares asciende a 39 billones de pesos. "Una de cada cuatro familias está en actitud de morosos. Seis de cada diez está absolutamente endeudada", alertó. La falta de recursos llevó a que la población comience a financiar consumos básicos en cuotas, como la comida, lo que enciende las alarmas del sector.

Para las pymes, el panorama es similar. Muchas empresas contrajeron deudas para tecnificarse esperando una reactivación económica que no llegó, cayendo posteriormente en el Veraz. Al ingresar a esta situación de morosidad, pierden los acuerdos bancarios y la capacidad de girar en descubierto.

Bunter ejemplificó esta bola de nieve financiera: "Una pymes, por ejemplo, que sacó 45 millones de pesos, pagó siete cuotas, se atrasó en cuatro, se les fue a 96 millones de pesos. Cuando va a financiarse es 260 millones de pesos". Ante esto, las cámaras comerciales proponen que el Gobierno Nacional limite las tasas de interés y ejecute un salvataje para excluir a las pymes del Veraz.

E.C.P COMERCIOS (25) Los comercios de productos "no esenciales" enfrentan subas de costos y una marcada caída de las ventas. Estefania Petrella

El "derrame" de Neuquén y las estrategias de supervivencia

A pesar del difícil panorama general, Cipolletti cuenta con una ventaja geográfica y económica debido a su cercanía con la vecina provincia de Neuquén, impulsada por la actividad de los hidrocarburos. "Nos vemos reflejados, y bien nos vemos derramados con algunas posibilidades alternativas buenas que tiene Neuquén", consideró Bunter en diálogo con LU19, catalogando la situación local como "casi bendita" en comparación con otras regiones en caída.

Para mitigar la crisis y atraer el poder adquisitivo de clientes de Neuquén o Cinco Saltos, los comerciantes locales han minimizado sus márgenes de ganancia y recurren a diversas estrategias de fidelización, tales como promociones de 2x1, descuentos por pago en efectivo y la aceptación de múltiples medios de cobro (billeteras virtuales, transferencias, QR y tarjetas).

Los sectores de indumentaria y gastronomía son los que muestran mayor dinamismo para canalizar este flujo de clientes. En el rubro gastronómico, Bunter adelantó que para este 28 (en relación al Día Internacional de la Hamburguesa), se está generando una acción directa para visibilizar la actividad, ofreciendo promociones y posicionando los locales mediante códigos QR.

Alerta por créditos informales en los comercios

Finalmente, el referente de la federación que agrupa a pymes y cámaras de comercio advirtió sobre una riesgosa modalidad de financiamiento informal que comenzó a circular entre comerciantes desesperados ante la falta de crédito bancario tradicional. Se trata de grupos de personas, presuntamente de nacionalidad colombiana, que asisten directamente a los locales a ofrecer dinero en efectivo proveniente de capitales de blanqueo.

"Caen un par de tipos (...) y me dicen tengo la solución para vos, ¿cuánto necesitas? cuatro millones, ya", relató Bunter, detallando que cobran una "tasa diaria" informal y por fuera del sistema legal. Al ser consultado sobre las consecuencias de un eventual impago, el dirigente prefirió no profundizar, pero dejó una fuerte advertencia para el sector: "De alguna u otra manera le van a cobrar. Como sea, pero le van a cobrar. Yo recomiendo que en esa situación no se metan porque es muy difícil de salir".